Liguria, sguardo al futuro: Seafuture, motore della blue economy.

La Liguria proietta il suo futuro nel mare, un legame indissolubile che affonda le radici nella sua storia millenaria e che oggi si traduce in una visione strategica di sviluppo economico e di proiezione internazionale.

La celebrazione inaugurale di Seafuture 2025, la fiera internazionale all’avanguardia nelle tecnologie marittime, difesa e applicazioni dual-use, tenutasi nell’imponente Arsenale della Spezia, ne è una vivida testimonianza.

Un evento di portata globale, arricchito dalla presenza di figure istituzionali di spicco come il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Sindaco Pierluigi Peracchini, l’Ammiraglio Enrico Credendino e Cristiana Pagni, presidente di IBG – Italian Blue Growth, sottolinea l’importanza cruciale di questa fiera per il territorio ligure.

Seafuture non si configura solamente come un evento espositivo, ma come un vero e proprio catalizzatore, una piattaforma dinamica che connette istituzioni, industrie, aziende, operatori economici e le marine di tutto il mondo.

Questo crocevia di competenze e risorse alimenta la crescita esponenziale della cosiddetta “blue economy”, un settore chiave per l’economia nazionale e, in particolare, il motore principale di sviluppo e occupazione per la Liguria.

La Regione Liguria si impegna attivamente in questo percorso, investendo con determinazione per promuovere l’innovazione e la competitività del settore.

La creazione del Polo Nazionale della Subacquea alla Spezia, un centro di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo in questo ambito, è un esempio concreto di questo impegno.

Parallelamente, il rafforzamento dell’offerta formativa con facoltà universitarie specializzate in ingegneria navale e yacht design mira a creare una nuova generazione di professionisti altamente qualificati, in grado di rispondere alle sfide del futuro.

La regione vanta un ecosistema industriale di prim’ordine, che abbraccia aziende leader nel settore della nautica da diporto, la potente presenza della Marina Militare Italiana e la competenza di Fincantieri, un colosso della cantieristica navale.

Questa concentrazione di risorse e competenze crea un ambiente unico, fertile per l’innovazione e l’imprenditorialità.

La visione del futuro per la Liguria si articola attorno a una “blue economy” prospera e inclusiva, in grado di generare nuove opportunità di lavoro e di crescita economica diffusa.

Non si tratta semplicemente di sfruttare le risorse marine, ma di farlo in modo sostenibile, responsabile e attento all’ambiente.

L’obiettivo è creare un modello di sviluppo che preservi il patrimonio naturale e culturale del territorio, garantendo al contempo un futuro migliore per le generazioni a venire.

Seafuture, in questo contesto, aspirare a diventare un punto di riferimento globale per lo sviluppo di questo settore, un faro che illumina il percorso verso un futuro blu, prospero e sostenibile per la Liguria e per il mondo.

La sfida è complessa, ma la Liguria è pronta a raccoglierla, con impegno, visione e la consapevolezza che il suo futuro è intrinsecamente legato al mare.