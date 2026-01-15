Messina e Thermocar: acquisizione strategica nel trasporto refrigerato.

Ignazio Messina e C.

, storica realtà genovese nel settore del trasporto marittimo, consolida la propria posizione strategica con l’acquisizione integrale di Thermocar, azienda specializzata nel trasporto di container refrigerati.

L’operazione segna un’evoluzione significativa nel panorama logistico, rafforzando l’integrazione verticale del Gruppo Messina e ampliando la sua capacità di offrire soluzioni complete e personalizzate ai clienti.

Thermocar, anch’essa radicata nel tessuto industriale genovese, ha costruito una solida reputazione grazie alla sua competenza nel trasporto di merci deperibili e sensibili alla temperatura, servendo un’ampia area geografica che include Europa, Asia, Africa, Medio Oriente, Pakistan e India.

La collaborazione preesistente, durata decenni e culminata con il lancio del servizio “Emirates Cool Express” – un collegamento diretto dal Sud Europa agli Emirati Arabi Uniti – ha reso l’acquisizione un passaggio naturale e sinergico.

I fratelli Adriana e Federico Puccetti, fondatori di Thermocar, manterranno un ruolo attivo nella gestione dell’azienda, con Federico destinato a ricoprire la carica di amministratore delegato, garantendo la continuità operativa e il mantenimento del know-how specifico.

Per Ignazio Messina e C.

, questa acquisizione trascende una semplice operazione finanziaria, configurandosi come un investimento strategico dirompente.

Il mercato di riferimento di Thermocar si allinea perfettamente con le rotte principali della compagnia di navigazione, creando un’integrazione naturale e ottimizzando le operazioni logistiche.

L’operazione si inserisce all’interno di un piano di investimento ambizioso volto all’ampliamento della flotta con nuove navi full container, con un focus particolare sulla capacità di trasporto Reefer, ovvero container refrigerati, destinati ai mercati chiave del Mediterraneo, del Medio Oriente, dell’Africa e dell’India.

L’obiettivo è il controllo completo della catena del valore, dalla partenza alla destinazione finale, offrendo una gestione integrata e tracciabile per le merci.

“Questa mossa strategica”, afferma Andrea Gais, presidente di Ignazio Messina e C.

, “riflette un impegno profondo verso i nostri clienti.

Siamo convinti che per garantire la massima affidabilità e la qualità del servizio, sia fondamentale supervisionare attivamente l’intero ciclo della merce, fornendo competenza specializzata, esperienza consolidata e una presenza capillare sui mercati.

L’acquisizione di Thermocar ci permette di offrire un servizio più completo, controllato e personalizzato, riducendo i rischi e ottimizzando i tempi di consegna per le merci più delicate e di valore.

” L’operazione testimonia la visione di Ignazio Messina e C.

di diventare un partner logistico globale, capace di offrire soluzioni innovative e integrate per rispondere alle esigenze in continua evoluzione del mercato del trasporto merci.