Nord-Ovest: Crescita Integrata e Sfide Logistiche per il Futuro.

La sfida per il Nord-Ovest italiano si configura come un’opportunità strategica di crescita integrata, che trascende le tradizionali divisioni amministrative e guarda a un futuro di sviluppo condiviso.

Il concetto di macroregione, abbracciando Liguria, Piemonte e Lombardia, non è semplicemente un’etichetta geografica, ma un imperativo per un’azione sinergica e coordinata, capace di generare un impatto economico, occupazionale e sociale significativo, con un riflesso tangibile sulla qualità della vita dei cittadini.

Il potenziale intrinseco di questo territorio è straordinario: una geografia variegata, che spazia dalle coste marine alle vette alpine, un tessuto industriale diversificato, che spazia dalla blue economy alle tecnologie avanzate, e un Prodotto Interno Lordo complessivo che lo pone tra le aree più competitive d’Europa.

Tuttavia, per liberare appieno questo potenziale, è essenziale superare le barriere amministrative che, con frequenza, si rivelano più ostacoli che facilitatori di collaborazione e partnership con il settore privato.

Genova, in particolare, si sta già affermando come un hub globale grazie alla sua posizione strategica e alla presenza di cavi internazionali e landing station. L’obiettivo ora è ampliare questa vocazione, collegandola a un sistema logistico europeo più ampio e integrato.

Le opere infrastrutturali cruciali, come il Terzo Valico ferroviario, l’alta velocità e la diga foranea, rappresentano la materializzazione di una visione nazionale lungimirante, che ambisce a connettere il Nord-Ovest al resto d’Italia e all’Europa.

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha sottolineato l’urgenza di un approccio coeso e pragmatico, volto a rendere la macroregione competitiva a livello internazionale.

L’ambizione non è solo eguagliare i sistemi portuali del Nord Europa, ma superare le loro performance, attraverso un processo continuo di miglioramento e innovazione.

Il rinnovato protocollo tra le Regioni e i gestori ferroviari, come evidenziato dal consigliere delegato Alessio Piana, costituisce uno strumento operativo fondamentale per indirizzare le priorità infrastrutturali.

L’attenzione è focalizzata sul completamento dei collegamenti ferroviari cruciali, come Tortona-Voghera e Milano-Pavia, e sulla piena operatività delle zone logistiche semplificate, con Genova già in fase di integrazione e La Spezia prossima all’istituzione.

Queste zone logistiche rappresentano un elemento chiave per attrarre investimenti e professionalità qualificate, rafforzando la capacità di competere nel panorama logistico globale.

La prossima edizione degli Stati generali della logistica del Nord-Ovest si terrà a Genova, offrendo l’opportunità di approfondire il ruolo strategico dei porti liguri nel contesto italiano ed europeo, proiettando la regione come fulcro di un sistema logistico all’avanguardia, capace di rispondere alle sfide del mercato globale e di promuovere una crescita sostenibile e inclusiva per l’intero Nord-Ovest.

Il focus sarà sull’integrazione delle tecnologie digitali per ottimizzare i processi logistici e sulla promozione di una logistica intermodale, capace di ridurre l’impatto ambientale e di migliorare l’efficienza complessiva del sistema.