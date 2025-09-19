Nucleare: Stand Up for Nuclear, la campagna per un futuro energetico sostenibile.

La transizione energetica globale impone una revisione profonda delle nostre fonti di energia, e il nucleare, lungi dall’essere un tabù del passato, emerge come elemento cruciale per un futuro sostenibile.

“Stand Up for Nuclear”, una campagna internazionale attiva in trenta paesi, si propone di sradicare le paure e i preconcetti legati a questa tecnologia, promuovendo una comprensione più accurata tra la popolazione.

In Italia, l’iniziativa, sostenuta dal Comitato Nucleare e Ragione in collaborazione con diverse associazioni – Amici della terra, Giovani Blu, Liberi Oltre le Illusioni, Riforma e progresso e Women in Nuclear Italy – intende colmare un vuoto informativo e stimolare un dibattito pubblico più consapevole.

L’impegno è concreto: dal settembre all’ottobre prossimi, trentanove città italiane ospiteranno banchetti informativi, un’occasione per i cittadini di interagire con esperti, comprendere i principi fondamentali del funzionamento delle centrali nucleari e dissipare dubbi e preoccupazioni.

Questa mobilitazione capillare riflette la volontà di superare una diffidenza spesso alimentata da disinformazione e sensazionalismo.

“In Italia, un’opera di sensibilizzazione culturale è essenziale,” ha sottolineato Pierluigi Totaro, presidente del Comitato Nucleare e Ragione, durante la presentazione della campagna a Genova.

L’obiettivo non è imporre una visione, ma incentivare la riflessione critica, spingendo i cittadini a confrontarsi con i dati e le evidenze scientifiche.

L’approccio è diretto: “Chiediamo alla gente ‘quanto ne sapete del nucleare?’ e la risposta è quasi sempre ‘non abbastanza’.

“Elisa Boeri, di Liberi Oltre le Illusioni, ha enfatizzato l’importanza di un approccio razionale e basato sui fatti.

Il nucleare, infatti, non è più un’opzione secondaria, ma una necessità improrogabile per raggiungere gli obiettivi di zero emissioni e garantire un futuro energetico stabile e sicuro per le generazioni future.

La crescente consapevolezza del ruolo del nucleare si riflette anche nel contesto politico, con la presentazione di un disegno di legge quadro e l’impegno del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

Eleonora Agus Poletti, ingegnere e membro del Comitato, ha precisato l’assenza di un’agenda politica predefinita, sottolineando però come il crescente interesse istituzionale verso il nucleare rappresenti un segnale di cambiamento.

Questo interesse è alimentato dalla crescente necessità di diversificare le fonti energetiche e di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, in un contesto globale segnato da crisi geopolitiche e da un’urgente necessità di mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

La campagna “Stand Up for Nuclear” in Italia si pone quindi come uno strumento per favorire una transizione energetica informata e responsabile, promuovendo un dialogo aperto e basato sulla conoscenza.