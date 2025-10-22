Nuova Era per l’Aeroporto di Genova: Riqualificazione e Innovazione

Il Genoa City Airport si appresta a inaugurare una nuova era, un ambizioso piano di riqualificazione e ampliamento che ne ridefinirà l’esperienza di viaggio e consoliderà il ruolo strategico nel contesto ligure e nazionale.

Al cuore di questo intervento, stimato in 12,6 milioni di euro, si colloca la completa revisione dell’area autonoleggio, ora relocalizzata al piano arrivi in una moderna e accogliente sala d’attesa.

Questa nuova configurazione, estesa su una superficie di 300 metri quadrati, non è semplicemente un trasferimento di spazi, ma un atto di progettazione mirata.

Nove società di autonoleggio, una in più rispetto alla precedente disposizione, affacciano le loro postazioni su questa nuova sala, ciascuna esprimendo la propria identità attraverso architetture personalizzate, contribuendo a creare un ambiente dinamico e stimolante per i passeggeri.

La scelta di una sala d’attesa comune, luminosa e dotata di informazioni sui voli in tempo reale, promuove un senso di comunità e fluidità nel processo di recupero bagagli e ritiro veicoli.

La decisione di avvicinare l’area autonoleggio ai parcheggi auto non è casuale; riflette una volontà di ottimizzare i percorsi e ridurre i tempi di attesa, migliorando la fruibilità complessiva dello scalo.

Liberando l’area arrivi precedentemente occupata dalle compagnie di autonoleggio, si aprono nuove opportunità per ampliare gli spazi dedicati ai passeggeri e per l’introduzione di servizi innovativi.

Il progetto di riqualificazione del Genoa City Airport si articola in diverse fasi, con obiettivi chiari e scadenze definite entro fine 2026.

Oltre alla nuova area autonoleggio, sono previsti interventi significativi nei punti ristoro, con l’introduzione di nuove opzioni di ristorazione e l’apertura di una Sala VIP dedicata ai passeggeri in partenza, dotata di una terrazza panoramica per un’esperienza di relax esclusiva.

Il salone partenze sarà rinnovato con una nuova linea check-in, mentre le sale di imbarco, sia nazionali che internazionali, subiranno una completa riqualificazione estetica e funzionale.

Quest’ultima fase prevede l’implementazione di tecnologie all’avanguardia, come i “e-gates” – varchi automatici per il controllo passaporti – che velocizzeranno notevolmente le procedure di imbarco, riducendo i tempi di attesa e aumentando l’efficienza operativa.

Il piano di ammodernamento non si limita all’area passeggeri; comprende anche la riqualificazione dell’area arrivi con l’introduzione di un nuovo bar e spazi di attesa confortevoli, e l’adeguamento dell’area dedicata ai controlli di frontiera in arrivo, anch’essa equipaggiata con “e-gates”.

L’obiettivo complessivo è quello di trasformare il Genoa City Airport in uno scalo moderno, efficiente e orientato al comfort dei passeggeri, capace di rispondere alle crescenti esigenze di un traffico aereo in continua evoluzione e di proiettare il territorio ligure verso un futuro di crescita e sviluppo.