Piaggio Aerospace a Las Vegas: Innovazione e Nuove Sinergie

A pochi mesi dall’ingresso di Baykar, gruppo industriale turco di spicco nel settore della difesa e dell’aerospazio, Piaggio Aerospace si prepara a una rinnovata presenza alla NBAA Business Aviation Convention e Exhibition (BACE) di Las Vegas, dal 14 al 16 ottobre.

L’evento, punto di riferimento globale per l’aviazione d’affari, vedrà la storica azienda italiana affiancata da oltre ottocento espositori, testimoniando la sua resilienza e il suo impegno nel perseguire l’eccellenza aerospaziale sotto una nuova gestione.

Piaggio Aerospace non si limiterà a un semplice stand espositivo presso il Las Vegas Convention Center, dove saranno presentate le ultime innovazioni tecnologiche e si terranno sessioni di formazione specialistica.

In parallelo, l’aeroporto esecutivo di Henderson, nelle immediate vicinanze, ospiterà “Aircraft Connection”, un’esperienza innovativa e coinvolgente pensata per i produttori di aeromobili e i visitatori.

Questo concept, un display statico unico nella sua concezione, attivo solo il 14 e il 15 ottobre, trasformerà l’area espositiva in un luogo di incontro informale, offrendo un’opportunità esclusiva per ammirare una selezione di aeromobili all’avanguardia e interagire direttamente con i team di progettazione e produzione.

Un’attenzione particolare sarà rivolta al P.

180 Avanti Evo, capolavoro ingegneristico proveniente dalla base americana della Florida.

Questo iconico velivolo turboelica, emblema dell’innovazione Piaggio, sarà a disposizione del pubblico, operatori e potenziali clienti, per una fruizione completa e approfondita.

L’Avanti Evo rappresenta una svolta significativa nell’evoluzione dell’aviazione civile, non solo per le sue prestazioni superiori – velocità, autonomia e capacità di decollo e atterraggio – ma anche per la sua versatilità operativa, che lo rende ideale per missioni executive, trasporto passeggeri di lusso e servizi specializzati.

La configurazione aerodinamica unica, con le sue tre superfici portanti (due ali principali e una centrale), non è solo un elemento distintivo del design Piaggio, ma contribuisce attivamente all’efficienza e alla stabilità in volo.

Questo approccio rivoluzionario ha ridefinito gli standard del settore, ispirando nuove soluzioni progettuali e consolidando la leadership di Piaggio Aerospace nell’innovazione aerospaziale.

La partecipazione a BACE rappresenta un’occasione strategica per rafforzare il legame con il mercato globale, presentare le nuove sinergie create dall’acquisizione e confermare l’impegno di Piaggio Aerospace nel futuro dell’aviazione d’affari, proiettandosi verso orizzonti sempre più ambiziosi.