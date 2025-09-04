Piaggio Aerospace: accordo strategico con le Forze dell’Ordine

Piaggio Aerospace rafforza la collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, attraverso la stipula di un accordo strategico per la fornitura di un velivolo P.

180 Avanti EVO, accompagnato da un pacchetto completo di supporto logistico e un’opzione di ampliamento futuro della fornitura.

Questo nuovo asset si aggiunge alla già esistente flotta di velivoli P.

180 Avanti II operativi presso le Fiamme Gialle, incrementando sensibilmente le capacità di trasporto tattico rapido e l’efficacia delle operazioni in corso.

L’Avanti EVO destinato alla Guardia di Finanza incarna un’evoluzione significativa rispetto alla precedente generazione P.

180 Avanti II.

Oltre a un profilo acustico notevolmente ridotto e un design attentamente orientato alla minimizzazione dell’impatto ambientale – elementi cruciali nell’ambito delle operazioni delicate e in aree sensibili – il nuovo velivolo integra una suite avanzata di sistemi di bordo di ultima generazione.

Le modifiche strutturali, come la porta allargata, permettono una maggiore versatilità operativa, consentendo il trasporto di carichi voluminosi e attrezzature mediche urgenti con rapidità e sicurezza.

L’aggiunta di un serbatoio carburante supplementare estende ulteriormente l’autonomia di volo, conferendo al velivolo una flessibilità operativa senza precedenti, essenziale per missioni di lunga durata e in aree remote.

Questa acquisizione si colloca all’interno di un periodo di transizione e rinnovamento per Piaggio Aerospace.

L’acquisizione da parte del gruppo Baykar, leader globale nella progettazione e produzione di sistemi aerei senza pilota (UAV), segna un punto di svolta strategico per l’azienda italiana.

L’integrazione con un’azienda all’avanguardia nella tecnologia UAV apre nuove prospettive di sviluppo e collaborazione, potenzialmente portando a sinergie operative e tecnologiche che potrebbero ridefinire il futuro del settore aeronautico.

L’ingresso di Baykar rappresenta un investimento a lungo termine nella capacità di Piaggio Aerospace di innovare e competere a livello globale, rafforzando la sua posizione come leader nella produzione di aeromobili ad alte prestazioni.

L’accordo con la Guardia di Finanza è quindi un segnale tangibile di questa nuova fase, un impegno concreto a fornire soluzioni avanzate per le esigenze di sicurezza e difesa del Paese.