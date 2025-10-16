Piaggio Aerospace: Successo Commerciale in Turchia con Avanti EVO

Piaggio Aerospace celebra un significativo successo commerciale con la recente acquisizione di un importante ordine da parte di un operatore turco.

L’accordo, presentato ufficialmente durante il prestigioso salone internazionale dell’aviazione d’affari Nbaa-Bace di Las Vegas, prevede la fornitura di due esemplari del P.

180 Avanti EVO, destinati a svolgere un duplice ruolo: trasporto executive di alto livello e servizio di medical evacuation (MEDEVAC) all’avanguardia.

Questo primo ingresso del P.

180 Avanti EVO sul mercato turco sottolinea la crescente riconoscibilità e l’apprezzamento globale per le sue peculiarità distintive.

La piattaforma Avanti EVO si distingue per una sinergia unica di attributi: velocità di crociera superiore alla media, un’efficienza aerodinamica che ottimizza i consumi e una flessibilità operativa che lo rende adatto a un ventaglio ampio di missioni, dalla mobilità aziendale ai trasporti sanitari urgenti.

La versatilità del velivolo, elemento chiave per rispondere alle esigenze in continua evoluzione del settore dell’aviazione d’affari, si traduce in una capacità di adattamento a scenari operativi diversificati.

La configurazione dei due nuovi Avanti EVO rifletterà questa duttilità, integrando soluzioni avanzate sia per il comfort e la funzionalità del trasporto executive, sia per l’efficacia e la sicurezza delle operazioni MEDEVAC, che richiedono attrezzature specializzate e protocolli rigorosi.

Giovanni Tomassini, amministratore delegato di Piaggio Aerospace, ha espresso grande soddisfazione per l’acquisizione, evidenziando come essa consolidi il posizionamento internazionale dell’Avanti EVO e rappresenti un passo fondamentale nella nuova traiettoria di crescita dell’azienda.

“Questo contratto”, ha dichiarato, “è la prova tangibile della fiducia che i nostri clienti ripongono nel nostro velivolo e nella nostra capacità di fornire soluzioni innovative nel dinamico panorama dell’aviazione d’affari”.

La partnership con il nuovo proprietario, Baykar, si rivela quindi cruciale per la definizione di un futuro prospero per Piaggio Aerospace, supportando investimenti strategici e l’implementazione di tecnologie all’avanguardia per rafforzare la competitività sul mercato globale.

L’ordine turco simboleggia un nuovo capitolo per l’azienda, proiettandola verso orizzonti di crescita e innovazione.