Pitto riconfermato presidente Fedespedi: focus su talenti e futuro.

L’assemblea nazionale di Fedespedi, la federazione che rappresenta le imprese di spedizioni e logistica in Italia, ha riconfermato Alessandro Pitto alla presidenza per un secondo mandato consecutivo, estendendo la sua leadership fino al 2028. Questa nomina segna un capitolo significativo nella storia dell’associazione, considerando che Pitto si configura come il diciassettesimo presidente a guidare Fedespedi, con un percorso professionale costellato di ruoli chiave all’interno del settore. La sua precedente esperienza come presidente di Spediporto, l’associazione degli spedizionieri genovesi, e il ruolo di vicepresidente di Fedespedi, sottolineano la sua profonda conoscenza delle dinamiche e delle sfide che il comparto deve affrontare.La riconferma di Pitto giunge in un momento particolarmente delicato per il settore. L’analisi presentata durante l’assemblea ha evidenziato una carenza di personale allarmante, con la necessità di reclutare ulteriori 4.000 figure professionali per raggiungere un organico totale di 60.000 addetti. Un aumento considerevole, pari al 16,8% rispetto al 2015, testimonia la crescita esponenziale del settore e la crescente domanda di servizi logistici complessi e specializzati.In risposta a questa emergenza, Fedespedi ha formalizzato il “Manifesto per l’Attrattività del Settore,” un documento programmatico che pone l’attenzione su elementi cruciali per il futuro del lavoro nella logistica. Il manifesto si articola attorno a cinque pilastri fondamentali: la centralità delle persone, con politiche di welfare aziendale mirate a migliorare la qualità della vita dei lavoratori; l’internazionalità, come leva per attrarre talenti da tutto il mondo e offrire opportunità di crescita professionale; l’innovazione tecnologica, per rendere il lavoro più efficiente e sicuro; lo sviluppo sostenibile, con un impegno concreto verso pratiche rispettose dell’ambiente; e, in ultimo, una cultura aziendale inclusiva e orientata al benessere.Alessandro Pitto ha focalizzato la sua analisi sullo scenario geopolitico attuale, sottolineando come il commercio internazionale, linfa vitale dell’economia globale, sia soggetto a turbolenze crescenti, alimentate da tensioni internazionali e incertezze macroeconomiche. In questo contesto di volatilità, la capacità di attrarre e trattenere talenti, e di sviluppare nuove competenze, si configura come una sfida strategica imprescindibile per il settore.Il nuovo consiglio direttivo di Fedespedi, composto da figure di spicco provenienti da diverse aree geografiche e specializzazioni, condivide l’impegno di Pitto e l’obiettivo di rafforzare la competitività del settore attraverso un approccio proattivo e orientato al futuro. I membri del consiglio includono Michele Andreetto, Alice Arduini, Mario Bartoli, Andrea Brighenti, Marcello Calamarà, Gloria Dari, Andrea Fumagalli, Alessandro Laghezza, Marco Medico, Andrea Patrone, Marcello Saponaro, Debora Schisano, Matteo Somma e Luigi Trojani, rappresentando una pluralità di esperienze e competenze a disposizione della federazione. L’auspicio è che questa sinergia possa contribuire a definire un percorso di crescita sostenibile e inclusivo per il settore delle spedizioni e della logistica italiana.