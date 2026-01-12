PNRR Liguria: Avanzamento Parziale, Scadenza Imminente e Sfide Aperte

A soli sei mesi dalla scadenza imminente per l’erogazione e l’utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC) in Liguria, emerge un quadro di avanzamento parziale.

Secondo un’analisi dettagliata basata sui dati pubblicati da Openpolis, una fondazione specializzata in data journalism e trasparenza amministrativa, il 26% dei 17 miliardi di euro stanziati per la regione è stato effettivamente impiegato in 5.762 progetti.

Questa cifra, sebbene non trascurabile, solleva interrogativi sull’efficacia delle procedure attuative e sulla capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati entro il termine stabilito.

Un’attenzione particolare merita l’imponente progetto del Terzo Valico ferroviario e del nodo di Genova, un’infrastruttura strategica per la logistica nazionale e la connettività internazionale, che incamera una quota significativa (9,66 miliardi) dei finanziamenti complessivi.

Ad oggi, il 24,86% di tali fondi (circa 2,4 miliardi) è stato erogato e impiegato, indicando un progresso significativo, ma lasciando un ampio margine di lavoro da compiere.

Similmente, il completamento della stazione della metropolitana di piazza Corvetto a Genova, un intervento cruciale per il potenziamento del trasporto pubblico urbano, presenta un tasso di spesa del 39,93%, con 23,34 milioni di euro spesi su un investimento totale di 58,44 milioni.

Tuttavia, il settore dell’istruzione infantile e primaria rivela una situazione più critica.

La Liguria ha avviato 68 progetti per la realizzazione di nuovi asili nido e scuole dell’infanzia, per un investimento complessivo di 108 milioni di euro (di cui 84 milioni provenienti direttamente dal PNRR).

Il tasso di completamento dei progetti è deludente, attestandosi al 17%, mentre la percentuale di progetti effettivamente conclusi è ancora più bassa, pari al 3,56%.

Questa lentezza nell’attuazione degli interventi scolastici rischia di compromettere l’ampliamento dell’offerta di servizi educativi per i più piccoli, un obiettivo chiave del PNRR.

La Regione Liguria, in qualità di soggetto attuatore per 229 interventi su 5.762, per un valore di 658 milioni di euro, dimostra un buon livello di avanzamento per circa la metà dei progetti e un’esecuzione ben avviata per l’80% dei fondi assegnati, suggerendo una gestione efficiente per una quota significativa degli interventi.

L’implementazione di 32 case della comunità, finalizzate a rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale, rappresenta un altro tassello importante del piano.

È significativo notare come la maggior parte delle risorse del PNRR in Liguria (76%) sia destinata a opere infrastrutturali, un indicatore della priorità attribuita al potenziamento della rete di trasporti e delle infrastrutture strategiche.

La scadenza del 30 giugno incombe con la necessità di un’accelerazione generalizzata e di una rigorosa rendicontazione di ogni progetto.

La mancata adozione di tali misure comporterebbe la restituzione dei finanziamenti, una prospettiva grave che minaccerebbe la realizzazione di interventi cruciali per lo sviluppo regionale.

La speranza di un’eventuale proroga, negoziata a livello governativo con le istituzioni europee, rimane un’incognita che potrebbe alleggerire la pressione, ma non deve in alcun modo attenuare l’urgenza di un’azione decisa e coordinata.

La sfida attuale non è solo quella di spendere i fondi, ma di farlo in modo efficace e sostenibile, massimizzando l’impatto positivo sulla comunità ligura.