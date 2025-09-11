PSA Genova Prà: un miliardo per il futuro, crescita e digitalizzazione.

PSA Genova Prà, il principale gateway commerciale italiano per il traffico di container, accelera il piano di trasformazione strategica volto a consolidare la sua posizione di leadership nel Mediterraneo.

L’annuncio recente di 25 nuove assunzioni, accompagnato da un programma mirato di formazione professionale, rappresenta una prima, tangibile, componente di un investimento complessivo da un miliardo di euro, delineato un anno fa in occasione del 30° anniversario del terminal.

Questa iniziativa di potenziamento delle risorse umane non si limita all’inserimento di personale qualificato, ma si configura come un elemento cruciale di un ambizioso progetto di ottimizzazione che mira a rivoluzionare l’efficienza operativa e la capacità di movimentazione del terminal.

Il piano di trasformazione, interamente finanziato da PSA, punta a incrementare la capacità di movimentazione da 2 a 3,2 milioni di TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), un aumento significativo che, cosa ancora più rilevante, non prevede espansioni territoriali.

L’innovazione risiede dunque in una riprogettazione profonda dei processi, supportata da un’ingente dose di automazione e digitalizzazione.

L’amministratore delegato di PSA Italy, Roberto Ferrari, sottolinea con chiarezza che il successo del piano di ottimizzazione dipende non solo dall’impegno economico e operativo dell’azienda, ma anche da un supporto tempestivo e collaborativo da parte delle istituzioni portuali e locali.

La necessità di autorizzazioni e la celerità dei processi decisionali si configurano come fattori critici per la realizzazione del progetto e per la competitività di Genova Prà nel contesto internazionale.

Il precedente periodo di gestione commissariale dell’Autorità di Sistema Portuale ha comportato ritardi nell’approvazione delle necessarie autorizzazioni.

Con l’insediamento di un presidente in carica, si riapre ora una nuova fase, in cui PSA si impegna a collaborare attivamente per superare gli ostacoli burocratici e accelerare l’implementazione del piano.

L’obiettivo primario è garantire che Genova Prà mantenga la sua centralità nel panorama commerciale del Mediterraneo, rafforzando il ruolo strategico dell’Italia come hub logistico globale.

La sfida è complessa, ma l’investimento di PSA testimonia la fiducia nell’importanza strategica del porto di Genova e la sua capacità di contribuire significativamente alla crescita economica del Paese.

Il futuro competitivo del porto, e della regione, è strettamente legato alla capacità di tradurre questa visione in realtà, attraverso un dialogo costruttivo e una sinergia efficace tra tutti gli attori coinvolti.