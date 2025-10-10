PSA International, Miglior Investitore Italiano a Singapore 2025

La Camera di Commercio Italiana a Singapore ha formalizzato il riconoscimento a PSA International come “Miglior Investitore Italiano in Singapore” per l’anno 2025, un attestato di merito che ne celebra il ruolo cruciale nel panorama portuale e logistico italiano.

L’investimento di PSA, veicolato principalmente attraverso PSA Italy, si manifesta nella gestione di tre infrastrutture strategiche: i terminal di Psa Venice-Vecon e Psa Sech a Venezia, e Psa Genova Pra’ a Genova.

Questi hub, nel loro complesso, processano circa il 25% del flusso complessivo di merci destinate all’import e all’export nazionale, un dato che ne sottolinea l’importanza vitale per l’economia italiana.

Questo premio non è semplicemente un riconoscimento a PSA International, ma riflette una storia di impegno e crescita consolidata nel tempo.

La presenza di PSA in Italia risale al 1998, quando il gruppo ha identificato il potenziale strategico dei porti di Genova e Venezia, investendo in modo significativo per sviluppare e modernizzare le infrastrutture esistenti.

Tale operazione ha permesso di creare partnership durature e di implementare catene di approvvigionamento robuste e flessibili, capaci di connettere l’Italia con i mercati globali.

La scelta dell’Italia all’interno della rete globale di PSA non è casuale.

Il Paese si configura come un punto nevralgico per i flussi commerciali tra Europa, Asia e Africa, beneficiando di una posizione geografica privilegiata e di una rete di infrastrutture in continua evoluzione.

PSA, con la sua esperienza internazionale e la sua visione strategica, ha contribuito attivamente a rafforzare la competitività dei porti italiani, migliorando l’efficienza operativa, promuovendo l’innovazione tecnologica e sostenendo la creazione di posti di lavoro.

Vincent Ng, Regional CEO di PSA Europa e Mediterraneo e PSA Middle East South, ha sottolineato come l’Italia occupi una posizione chiave all’interno della strategia globale del gruppo, evidenziando la creazione di legami duraturi e la resilienza delle catene di fornitura sviluppate.

Questo riconoscimento sottolinea non solo l’importanza economica dell’investimento di PSA in Italia, ma anche il valore del partenariato tra il gruppo e la comunità imprenditoriale italiana, un binomio fondamentale per affrontare le sfide e cogliere le opportunità del mercato globale.

L’investimento di PSA, quindi, si configura come un motore di sviluppo per i porti italiani, un fattore di crescita per l’economia nazionale e un elemento chiave per consolidare la posizione dell’Italia come hub logistico di riferimento nel Mediterraneo.