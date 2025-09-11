Québec e Genova: Un Ponte per il Futuro Commerciale e Tecnologico

L’incontro a Palazzo San Giorgio tra Laurence Fouquette-L’Anglais, Delegata del Québec in Italia, e il Presidente dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, ha segnato un capitolo significativo nel consolidamento di un rapporto bilaterale ben più ampio di una semplice partnership commerciale.

L’auspicio di una rinnovata collaborazione si è concretizzato in un dialogo approfondito che ha esplorato sinergie potenziali in ambiti diversi, dall’economia all’innovazione tecnologica, fino a ripercorrere le radici storiche che legano il Québec e Genova.

Il Presidente Paroli ha sottolineato l’importanza strategica del Canada, e in particolare del Québec, nel panorama delle relazioni internazionali del sistema portuale ligure.

L’incontro non è stato percepito come un mero scambio di convenevoli, ma come un’opportunità cruciale per definire una visione condivisa e per identificare aree di cooperazione mirate.

L’Autorità Portuale, con le sue competenze logistiche avanzate nei porti di Genova e Savona, si pone come fulcro di un’infrastruttura chiave per lo sviluppo commerciale del Québec in Europa, fungendo da ponte tra il Nord America e il Vecchio Continente.

La Delegazione del Québec ha espresso un rinnovato interesse a rafforzare la presenza commerciale in Italia, riconoscendo nel sistema portuale ligure un interlocutore di primaria importanza.

Questo interesse non si limita alla semplice esportazione di prodotti, ma riflette una volontà di stabilire relazioni commerciali più solide e durature, basate sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di competenze.

Un aspetto particolarmente rilevante emerso durante il confronto è la volontà di sviluppare progetti congiunti nell’ambito dell’innovazione tecnologica.

Il Québec, con la sua crescente attenzione alla ricerca e sviluppo in settori come l’intelligenza artificiale, l’energia pulita e la gestione sostenibile delle risorse, potrebbe offrire un know-how prezioso per modernizzare le infrastrutture portuali e ottimizzare i processi logistici.

Allo stesso modo, l’esperienza italiana in settori come l’ingegneria navale e l’automazione industriale potrebbe contribuire alla crescita dell’industria tecnologica del Québec.

L’incontro ha inoltre riaffiorato il patrimonio storico condiviso tra le due regioni, un elemento spesso trascurato nelle relazioni internazionali, ma capace di generare un senso di appartenenza e di favorire la comprensione reciproca.

Si tratta di un legame che può ispirare iniziative culturali e scambi educativi, contribuendo a rafforzare i rapporti umani e a creare un clima di collaborazione più profondo.

L’apertura a progetti a medio e lungo termine segnala una visione strategica che va oltre gli interessi immediati, proiettando il futuro delle relazioni tra Genova e Québec verso un orizzonte di crescita sostenibile e prospera collaborazione.