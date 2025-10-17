Ricapitalizzazione Amt: Bucci chiede trasparenza, Regione pronta a intervenire.

L’imminente ricapitalizzazione di Amt, l’azienda multiservizi che gestisce cruciali infrastrutture e servizi per il Comune di Genova, si configura come un nodo cruciale per il futuro della città.

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha sottolineato l’importanza di una valutazione approfondita e trasparenti dei dati finanziari aziendali, prima di poter definire con precisione le modalità e l’entità di un eventuale intervento.

“Al momento, l’accesso e l’analisi dei bilanci aziendali sono una priorità,” ha dichiarato Bucci, evidenziando che la necessità di una ricapitalizzazione potrebbe addirittura essere superata da una diversa soluzione, come un trasferimento di proprietà.

La fase preliminare richiede una rigorosa verifica documentale, registrazione e certificazione dei conti, al fine di garantire la correttezza e la verificabilità delle informazioni.

Solo con un bilancio certificato sarà possibile affrontare in modo responsabile le questioni finanziarie e operative di Amt.

La Regione Liguria ha espresso un forte interesse a partecipare attivamente al risanamento di Amt, manifestando la volontà di intervenire tempestivamente non appena verranno fornite le necessarie tempistiche dal Comune di Genova.

L’impegno finanziario è già stato assicurato, e la Regione si dichiara pronta a procedere con decisione, esibendo una disponibilità operativa immediata.

L’agilità dimostrata – con la promessa di un intervento potenzialmente immediato, “anche domani” – testimonia l’urgenza percepita e la volontà di evitare ulteriori ritardi.

L’intervento regionale, tuttavia, non è concepito come un’azione unilaterale, ma come una collaborazione stretta con l’amministrazione comunale.

La definizione della tempistica, e quindi l’effettiva data di ingresso nella compagine sociale di Amt, dipende interamente dalle decisioni del Comune di Genova.

Si tratta di un processo che richiede una coordinazione efficace e una visione condivisa per il futuro dell’azienda e dei servizi che offre alla comunità genovese.

La trasparenza e la tempestività nel fornire le informazioni necessarie al processo decisionale sono fondamentali per garantire un percorso di ricapitalizzazione efficiente e sostenibile.