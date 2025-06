Riforme portuali: tra nuove regole e urgenza di velocità.

L’evoluzione delle dinamiche portuali italiane si configura come un percorso complesso, caratterizzato da un’imminente transizione verso un nuovo modello di governance e da un’aspra competizione nell’elaborazione delle relative riforme. Un quadro emergente, sottolineato dal presidente di Assagenti, Gianluca Croce, durante l’assemblea dell’associazione a Genova, rivela un panorama in cui una pluralità di attori, anche al di là delle loro prerogative formali, si propongono come artefici di queste trasformazioni.La situazione attuale si presenta come una sorta di osservazione passiva. Si assiste alla presentazione di cronoprogrammi relativi a interventi infrastrutturali cruciali, mentre l’urgenza è quella di instaurare un solido ancoraggio temporale, una prevedibilità che permetta agli operatori del settore, gli armatori in primis, di pianificare con precisione le rotte e i volumi di traffico. La velocità con cui si muovono le dinamiche economiche e logistiche moderne impone una revisione del ritmo decisionale. L’orologio dell’economia, in particolare nel contesto della logistica portuale, ha accelerato in modo significativo rispetto al passato, rendendo imprescindibile una risposta agile e puntuale da parte delle istituzioni. È necessario che la politica e le autorità competenti comprendano la necessità di allineare i propri tempi a quelli del mercato, evitando ritardi che possono compromettere la competitività dei porti italiani. Questa transizione verso una governance più efficace richiede un approccio che non solo definisca le nuove regole del gioco, ma che soprattutto garantisca la loro attuazione in tempi certi. La credibilità del sistema portuale italiano dipende dalla capacità di fornire agli operatori del settore la sicurezza necessaria per programmare il futuro, incentivando investimenti e creando opportunità di crescita. La frammentazione delle iniziative e la sovrapposizione di competenze rischiano di minare questo processo, richiedendo una visione strategica e una maggiore coordinazione tra tutti gli attori coinvolti. Il futuro della logistica portuale italiana si gioca sulla capacità di coniugare innovazione, efficienza e certezza.