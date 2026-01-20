Sampierdarena: Potenziata la viabilità portuale, via al nuovo tratto

Il potenziamento infrastrutturale della viabilità portuale a Sampierdarena, nel ponente genovese, rappresenta un tassello cruciale di una strategia più ampia volta a rimodellare la logistica marittima ligure.

L’avanzamento degli interventi, attestato all’80% di completamento e con l’imminente attivazione di un nuovo tratto chiave a maggio, promette di alleggerire significativamente la pressione sulle arterie cittadine, un beneficio particolarmente evidente durante i picchi di traffico estivi.

Come illustrato dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, durante il convegno “Port and logistic congestion? Me ne faccio un buffer!”, l’Autorità sta perseguendo un approccio olistico per ottimizzare l’efficienza sia del porto che delle aree retroportuali.

Questo approccio, lungi dall’essere unidirezionale, si fonda su una sinergia virtuosa tra l’innovazione digitale, l’evoluzione delle infrastrutture fisiche e l’analisi strategica dei dati.

L’obiettivo primario è armonizzare le dinamiche del mondo marittimo con quelle terrestri, superando la tradizionale frammentazione tra i due ambiti.

Nonostante l’importanza crescente delle piattaforme digitali e delle soluzioni telematiche, che agiscono come propulsori di velocità e tracciabilità nei flussi merci, l’attenzione non può essere distolta dalla necessità imprescindibile di infrastrutture tangibili.

Strade, banchine, accessi e uscite dai porti rimangono pilastri fondamentali per la movimentazione delle merci e la fluidità delle operazioni.

La visione strategica dell’Autorità Portuale riconosce che la digitalizzazione è un acceleratore, ma che la sua efficacia dipende dalla robustezza e dalla modernizzazione delle infrastrutture fisiche.

Un elemento chiave di questa trasformazione è la gestione ottimizzata dell’autotrasporto, un nodo cruciale per la logistica portuale.

Attualmente, Genova dispone di 180 posti auto dedicati nell’area compresa tra le Acciaierie d’Italia e l’aeroporto, con l’impegno di rendere disponibili ulteriori 30 posti nei prossimi mesi.

Nel medio periodo, si prevede la realizzazione dell’autoparco di Ponente, un’infrastruttura all’avanguardia articolata su tre livelli e dotata di servizi dedicati agli autisti, nell’area ex Erzelli.

Questa struttura non solo aumenterà la capacità di accoglienza, ma contribuirà anche a migliorare le condizioni di lavoro degli autisti, elemento spesso trascurato nella pianificazione logistica.

L’insieme di questi interventi ambiziosi non si limita a una mera riorganizzazione spaziale, ma mira a una gestione predittiva e temporalmente precisa delle connessioni logistiche.

Questa capacità di anticipare e ottimizzare i flussi rappresenta un fattore competitivo imprescindibile per i porti, un elemento cruciale per la qualità della vita nelle aree urbane circostanti e un motore di sviluppo territoriale sostenibile.

L’efficienza logistica, in definitiva, non è solo un imperativo economico, ma un investimento strategico per il futuro del sistema ligure.