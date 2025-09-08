Sanlorenzo a Cannes: tre anteprime globali e sguardi al futuro.

Sanlorenzo si appresta a inaugurare il Salone Nautico di Cannes con un’esibizione che consolida la sua posizione di leader nel panorama della nautica di lusso.

L’evento, che apre le sue porte domani, vedrà l’azienda italiana presentare tre anticipazioni globali che incarnano la sua filosofia progettuale e l’impegno verso l’innovazione.

I modelli SL110A, SX120 e SD132, con una lunghezza complessiva che supera i 290 metri, rappresentano solo la punta dell’iceberg di un’offerta che riflette la continua evoluzione del brand.

Il presidente e amministratore delegato, Massimo Perotti, ha espresso un vivo entusiasmo per l’opportunità di condividere queste nuove creazioni con il pubblico internazionale, sottolineando come l’evento di Cannes rappresenti un momento cruciale per la presentazione di un portfolio monomarca completo e desiderabile, affiancato dalle novità di Nautor Swan e Bluegame.

Questa sinergia di eccellenze italiane testimonia la crescente importanza del Salone di Cannes come piattaforma di riferimento per l’innovazione nel settore.

Ma le novità non si fermano a Cannes.

L’azienda prevede ulteriori presentazioni significative nel corso del quarto trimestre, con un focus particolare su un nuovo concept che promette di ridefinire i canoni di bellezza e innovazione, elevando la ricerca estetica a un livello superiore.

Questo progetto, ancora avvolto nel mistero, suggerisce un’ambizione di superare i confini attuali del design nautico.

Un altro evento atteso con trepidazione è la consegna del 74Steel, il progetto più ambizioso e imponente mai realizzato da Sanlorenzo.

Questa imbarcazione, un vero e proprio colosso del mare, non solo segna un traguardo tecnologico e ingegneristico, ma consolida anche la leadership di Sanlorenzo nel segmento degli yacht di lusso, un punto di riferimento imprescindibile per gli armatori più esigenti.

La realizzazione del 74Steel incarna l’eccellenza italiana e l’impegno di Sanlorenzo verso la creazione di esperienze di navigazione uniche e indimenticabili, testimoniando la capacità di affrontare sfide sempre più complesse e di superare i limiti del possibile.

Il futuro di Sanlorenzo si prospetta dunque ricco di innovazione e di nuove frontiere da esplorare nel mondo della nautica di lusso.