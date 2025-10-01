Sanremo Casinò: Settembre da Record, Incassi in Forte Crescita

Settembre si è concluso per il Casinò di Sanremo con un bilancio di notevole successo, testimoniato da una distribuzione di vincite superiori a un milione di euro, concentrate su somme individuali che hanno superato i 5.000 euro.

Questa performance positiva si riflette in un incremento degli incassi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnando un dinamismo che consolida la posizione del Casinò come polo attrattivo per il gioco d’azzardo e l’intrattenimento di prestigio.

L’analisi dettagliata dei flussi economici rivela un incasso complessivo di circa 4,5 milioni di euro, un aumento del 7% rispetto a settembre 2024.

Questa crescita è distribuita tra i giochi tradizionali, che hanno contribuito con 715.000 euro, e le slot machine, principali motori di fatturato con 3.854.000 euro.

L’incasso annuale, consolidato da questa performance, ha raggiunto la significativa cifra di 43,8 milioni di euro, un incremento del 13% rispetto ai primi nove mesi dell’anno.

Il mese di settembre è stato particolarmente memorabile per alcuni eventi di gioco di grande valore.

L’episodio più eclatante è stata la vincita di 168.500 euro conseguita a un tavolo di Texas Hold’em Poker da parte di un giocatore proveniente dalla Liguria, un evento che ha generato un notevole clamore e ha catturato l’attenzione degli appassionati.

A questa consistente vincita si è aggiunto un inatteso jackpot da 26.000 euro, realizzato durante una mano di poker con un poker di regine, ulteriore prova della fortuna che può sorridere ai giocatori.

Il Casinò di Sanremo ha registrato la visita di 16.400 clienti nel mese di settembre, portando il numero complessivo di presenze annuali a superare le 181.000 unità.

Questa affluenza è stata amplificata dai tornei giornalieri di poker, integrati nel format “Texas Poker Series,” una serie di eventi che mira a coinvolgere un pubblico sempre più ampio e a creare un’atmosfera di competizione ed entusiasmo.

L’attesa è alta per la “Sanremo Poker Cup Silver Edition”, un torneo prestigioso in programma dal 21 al 26 ottobre, che promette di attirare giocatori provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Prossima tappa di grande rilevanza sarà l’organizzazione delle “World Series of Poker Circuit”, un evento di calibro internazionale in programma dal 21 novembre al 1 dicembre, che consoliderà ulteriormente la reputazione del Casinò di Sanremo come punto di riferimento per il poker professionistico e amatoriale.

L’attenzione si concentra ora sulla programmazione di eventi e sull’offerta di esperienze di gioco di alta qualità, con l’obiettivo di mantenere e superare i risultati positivi ottenuti finora.