Seafuture: Innovazione Marittima Italiana, un Successo Mondiale

Seafuture: un orizzonte di innovazione marittima che ridefinisce il settoreLa prima edizione di ‘Seafuture’, la fiera italiana delle tecnologie marine, si è conclusa alla Spezia con un successo travolgente, segnando un punto di svolta per il panorama industriale nazionale.

Con un incremento del 30% rispetto all’edizione precedente, la kermesse ha attirato 25.000 partecipanti, un segnale inequivocabile dell’urgenza e dell’interesse crescente verso le soluzioni innovative per il futuro del mare.

Ideata da Cristiana Pagni, presidente di Italian Blue Growth, in stretta collaborazione con la Marina Militare e con il significativo supporto di Fincantieri, Seafuture si propone come un ecosistema completo, un ponte tra ricerca, sviluppo, industria e governance nel complesso mondo delle tecnologie marine.

La scelta della Spezia come location, una città profondamente legata alla tradizione navale, non è casuale.

La base navale offre un contesto unico, un ambiente operativo che consente di valorizzare la connessione diretta con il mare, elemento distintivo rispetto ad altre manifestazioni internazionali.

La possibilità di osservare da vicino unità navali di vario genere – militari, civili, private, di Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e Carabinieri – rappresenta un’opportunità irripetibile per professionisti, ricercatori e appassionati.

Seafuture non si limita a rappresentare un’occasione di business.

L’evento ha assunto una rilevanza strategica a livello nazionale, consacrata dalla firma del primo accordo tra Italia e Grecia per la cessione di due fregate, avvenuta proprio durante la fiera.

Questa scelta sottolinea il ruolo cruciale di Seafuture come piattaforma per la cooperazione internazionale nel settore della difesa e della sicurezza marittima.

Il cuore pulsante della fiera è stato il coinvolgimento attivo delle piccole e medie imprese (PMI), veri motori dell’innovazione.

Benché il comparto della difesa rappresenti una componente rilevante (10% del totale), la maggior parte delle aziende partecipanti (80%) opera nel cosiddetto mercato “duale”, sviluppando tecnologie applicabili sia in ambito militare che civile.

Questo aspetto riflette la crescente interconnessione tra i settori, con soluzioni innovative che trovano applicazione in diversi contesti, dalla meccanica alla nautica, dalle crociere ai trasporti marittimi.

La discussione si è estesa a tematiche cruciali per il futuro del settore, quali la logistica portuale sostenibile, le nuove frontiere della pesca responsabile e l’impatto delle tecnologie emergenti sull’ambiente marino.

La presenza di figure di spicco come il segretario ai Trasporti dello Stato della California, Toks Omishakin, e di rappresentanti di organizzazioni internazionali come Federpesca, Legambiente, BlueInvest, la FAO e la WestMED Initiative, testimonia l’ambizione di Seafuture di diventare un punto di riferimento globale.

L’impatto economico sulla città della Spezia è stato significativo, con strutture ricettive al completo e un indotto positivo per il tessuto commerciale locale.

L’organizzazione guarda già all’edizione del 2027, con l’obiettivo di affinare ulteriormente il format, ottimizzare le date e prevenire sovrapposizioni con altre fiere internazionali, consolidando la posizione di Seafuture come evento di punta per l’innovazione marittima a livello globale.

Il futuro del mare passa per l’innovazione, la collaborazione e la sostenibilità, e Seafuture si configura come un catalizzatore di questo cambiamento.