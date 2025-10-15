Sicurezza portuale: la sfida subacquea per l’Italia.

La crescente rilevanza strategica dei porti, crocevia cruciali dell’economia globale, richiede una revisione radicale delle strategie di sicurezza, estendendo la protezione ben al di là delle tradizionali frontiere terrestri e digitali.

L’incidente occorso alla petroliera Seajewel, tragico monito di vulnerabilità inaspettate, ha focalizzato l’attenzione sulla necessità impellente di affrontare le emergenti minacce subacquee.

La sicurezza portuale, un tempo concentrata su perimetri terrestri, controlli doganali rafforzati, sistemi di gestione accessi avanzati e cyber-security, deve ora abbracciare la dimensione marina con un approccio proattivo e multidisciplinare.

L’evoluzione tecnologica rende possibile l’impiego di piattaforme autonome, come droni sottomarini e mini-sommergibili, capaci di infliggere danni significativi a infrastrutture vitali e navi mercantili.

La situazione attuale pone l’Italia di fronte a una sfida importante: colmare il divario che la separa dai porti del Nord Europa, che hanno già implementato sistemi di sorveglianza e difesa subacquea più sofisticati.

L’adozione di tecnologie sonar avanzate, in grado di rilevare e identificare intrusione sommerse, si configura come una priorità imprescindibile.

Ma la sicurezza subacquea non si riduce unicamente all’installazione di sensori e sistemi di rilevamento.

È necessario un approccio integrato che comprenda:* Monitoraggio continuo: Implementazione di reti di sensori subacquei distribuiti strategicamente, capaci di fornire dati in tempo reale sulla presenza di oggetti o attività sospette.

* Analisi predittiva: Utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare i dati raccolti e prevedere potenziali minacce, identificando pattern anomali e comportamenti inusuali.

* Sistemi di risposta rapida: Disponibilità di squadre specializzate e attrezzature adeguate per neutralizzare le minacce individuate, garantendo una risposta tempestiva ed efficace.

* Collaborazione internazionale: Scambio di informazioni e buone pratiche con altri porti e nazioni, al fine di affrontare le minacce transnazionali in modo coordinato.

* Formazione specializzata: Addestramento di personale qualificato in grado di gestire sistemi complessi e rispondere a situazioni di emergenza.

* Protezione delle infrastrutture critiche: Rafforzamento della resilienza delle infrastrutture portuali, inclusi cavi sottomarini, condotte e piattaforme di carico/scarico.

La sicurezza dei porti non è solamente una questione di protezione degli investimenti, ma un fattore cruciale per la stabilità economica e la prosperità del Paese.

Un sistema portuale sicuro e resiliente è un elemento chiave per mantenere la competitività dell’Italia nel contesto globale e per garantire la continuità delle catene di approvvigionamento, sempre più vulnerabili a eventi imprevisti e attacchi deliberati.

L’innovazione tecnologica e una visione strategica condivisa sono gli strumenti per affrontare questa sfida, trasformando i porti italiani in veri e propri bastioni di sicurezza e motori di sviluppo sostenibile.