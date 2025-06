SkyMetro Genova: Il Mit fissa la scadenza, ultimatum al Comune.

La recente comunicazione della sindaca di Genova, Silvia Salis, in merito al progetto SkyMetro ha sollevato interrogativi che necessitano di una precisa e puntuale chiarificazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Contrariamente a quanto potrebbe emergere da interpretazioni errate, il Mit ribadisce con fermezza l’impossibilità di concedere ulteriori dilazioni per l’assegnazione dei lavori. La scadenza ultima, imperativa e inamovibile, è fissata per il 31 dicembre prossimo.Durante il question time in Commissione trasporti alla Camera, la risposta fornita è stata esplicita e inequivocabile: il percorso autorizzativo è stato completato e le tempistiche stabilite sono immodificabili. Qualsiasi deviazione da questa linea, qualsivoglia interpretazione alternativa, risulta infondata e potenzialmente dannosa, generando un clima di incertezza che ostacola la corretta gestione della complessa operazione.Il rischio di un definanziamento anticipato, derivante da eventuali inadempienze nei confronti degli iter autorizzativi concordati con l’amministrazione comunale, rappresenta un elemento di seria preoccupazione. Il Ministero, nel suo impegno a sostenere lo sviluppo infrastrutturale del territorio genovese, sottolinea che risorse limitate devono essere impiegate in modo efficiente, massimizzando l’impatto positivo per l’intera nazione. Ritardi nell’avvio dei lavori comporterebbero, pertanto, la possibilità di reindirizzare i fondi ad altre aree geografiche che dimostrino una maggiore prontezza nell’attuazione di progetti strategici.Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esprime la speranza di ricevere un tempestivo chiarimento da parte del Comune di Genova, al fine di accertare con certezza la sua attuale volontà di portare avanti l’opera. Un’espressione formale e urgente è essenziale per garantire un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie destinate al progetto SkyMetro e per evitare compromessi alla sua realizzazione. L’impegno del Mit rimane saldamente orientato alla collaborazione, ma richiede, in cambio, la massima collaborazione e tempestività da parte dell’ente locale.