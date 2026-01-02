Tunnel Subportuale Genova: Via Libera ai Lavori, Riqualificazione in Vista

L’approvazione del progetto esecutivo per il Tunnel Subportuale di Genova, formalizzata con il decreto ministeriale n. 1/2026, segna una pietra miliare cruciale per la città e per il suo sviluppo infrastrutturale.

Questo atto amministrativo, lungamente atteso, apre ufficialmente la strada alla pubblicazione del bando di gara e, conseguentemente, all’inizio dei lavori, trasformando un’aspirazione pluriennale in una realtà tangibile.

Il Tunnel Subportuale non si configura semplicemente come un’opera di ingegneria, bensì come un elemento strategico per la riqualificazione profonda di Genova.

La sua funzione primaria è la decongestione del traffico urbano, alleggerendo drasticamente le criticità legate all’attraversamento del centro e migliorando sensibilmente la qualità della vita dei cittadini.

L’infrastruttura è pensata per creare un collegamento più diretto e fluido tra il porto, fulcro vitale dell’economia genovese, e le aree urbane circostanti, rafforzando il legame tra queste due componenti essenziali della città.

La realizzazione del tunnel genera inoltre un potenziale di sviluppo urbanistico significativo.

Le aree circostanti l’accesso del tunnel, precedentemente marginali o degradate, potrebbero beneficiare di interventi di riqualificazione, incentivando la creazione di nuove attività commerciali, residenziali e di servizi, contribuendo a un rilancio economico diffuso.

Questo processo di rigenerazione urbana, stimolato dall’opera infrastrutturale, potrebbe inoltre favorire la creazione di nuovi posti di lavoro e attrarre investimenti, consolidando la competitività di Genova nel contesto nazionale e internazionale.

L’impegno assunto con la comunità genovese e con il territorio si concretizza in questo progetto, che mira a conciliare sviluppo economico, sostenibilità ambientale e resilienza urbana.

La progettazione del tunnel dovrà integrare soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale, come l’utilizzo di materiali eco-compatibili e l’ottimizzazione dei consumi energetici.

La sua realizzazione, lungi dall’essere un mero intervento infrastrutturale, si prefigge di rappresentare un modello di sviluppo sostenibile, capace di migliorare la qualità della vita dei cittadini, rafforzare l’economia locale e preservare il patrimonio ambientale e culturale di Genova.

La sua realizzazione rappresenta un passo avanti verso un futuro più connesso, efficiente e sostenibile per la Superba.