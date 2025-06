UniCredit riacquista la storica sede genovese: un ritorno alle origini.

UniCredit riconferma il suo legame profondo con il territorio ligure, finalizzando il riacquisto della sua storica sede genovese, un edificio iconico che domina Piazza De Ferrari in Via Dante 1. L’operazione, conclusa con il fondo Core Nord-Ovest gestito da Ream Sgr, segna una tappa significativa in una strategia di revisione patrimoniale che vede la banca recuperare luoghi simbolo del suo passato, precedentemente dismessi. L’edificio, tuttora adibito a quartier generale degli uffici liguri di UniCredit tramite contratto di locazione, costituisce un punto focale per l’istituto, testimoniandone la volontà di rafforzare il presidio territoriale.Eretto nel 1912, il palazzo non è solo un edificio monumentale che si estende per circa 15.000 metri quadrati su otto piani e due livelli interrati, ma un vero e proprio archivio vivente della storia finanziaria italiana. In origine sede legale del Credito Italiano, successivamente assorbito da UniCredit, l’edificio rappresenta un tangibile simbolo dell’evoluzione e della crescita dell’istituto bancario. Il riacquisto, lungi dall’essere una mera operazione immobiliare, si configura come una dichiarazione di intenti: recuperare e valorizzare il patrimonio immateriale legato ai luoghi che hanno contribuito a forgiare l’identità di UniCredit.L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di recupero di sedi storiche, che ha già visto il ritorno in portafoglio delle filiali di Vicenza e Firenze. Questa inversione di tendenza rispetto alle precedenti politiche di cessione patrimoniale, sottolinea la volontà di UniCredit di ottimizzare la gestione degli asset, ridurre i costi derivanti dalla locazione e, soprattutto, consolidare la presenza capillare sul territorio.“Siamo profondamente radicati in Italia,” afferma Remo Taricani, Deputy Head Italy di UniCredit. “Eredi di una tradizione secolare, che affonda le sue radici nella fondazione della Banca di Genova, siamo una banca pan-europea con un forte senso di appartenenza e un impegno concreto verso il futuro del Paese.” Questa operazione, come sottolinea Taricani, va di pari passo con un piano più ampio di espansione e ammodernamento della rete di filiali, in contrasto con le tendenze generali del settore. Il riacquisto della sede storica di Genova non è solo un ritorno alle origini, ma un investimento nel futuro, un modo per rafforzare il legame con la comunità e testimoniare la costante dedizione di UniCredit al suo ruolo di banca di riferimento per il territorio italiano. L’operazione si inserisce in una visione strategica più ampia che include anche iniziative di responsabilità sociale d’impresa e di sostegno all’economia locale.