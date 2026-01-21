Valle Scrivia: Eccellenze industriali al lavoro, Bucci e Piana in visita.

Un’immersione nelle dinamiche produttive dell’entroterra ligure ha visto il governatore Marco Bucci e l’assessore regionale Alessio Piana protagonisti di una visita istituzionale nella Valle Scrivia, un territorio che si conferma fucina di eccellenze industriali e motore di sviluppo economico.

Accompagnati dai sindaci Rosa Oliveri (Ronco Scrivia) e Gian Luca Campora (Isola del Cantone), la delegazione ha esplorato due realtà aziendali significative, offrendo uno spaccato sulla capacità innovativa e la resilienza del tessuto imprenditoriale ligure.

La prima tappa, a Isola del Cantone, ha permesso di approfondire il know-how di Denios, un’azienda leader nella progettazione e realizzazione di sistemi avanzati per la sicurezza industriale, la gestione di sostanze pericolose e la tutela ambientale.

Denios rappresenta un esempio di come l’attenzione alla sostenibilità e alla prevenzione del rischio possa diventare un elemento distintivo e un fattore di competitività globale.

La visita ha evidenziato l’importanza di investire in tecnologie all’avanguardia e in soluzioni personalizzate per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti, in un contesto di crescente consapevolezza ambientale e di rigore normativo.

Successivamente, la delegazione si è spostata a Ronco Scrivia, dove ha potuto ammirare la nuova sede di Racing Force Group, un gruppo internazionale con una forte presenza produttiva nel territorio genovese.

L’azienda, nota a livello mondiale con il marchio OMP, è un fornitore di riferimento per il settore automobilistico, in particolare per la produzione di dispositivi di sicurezza per piloti di Formula Uno e di altre competizioni.

La presenza di Racing Force testimonia la capacità del territorio di attrarre investimenti esteri e di generare occupazione qualificata.

“La Valle Scrivia è una dimostrazione tangibile di come coraggio imprenditoriale e competenze specialistiche possano generare risultati concreti,” ha affermato il governatore Bucci.

“Qui si trovano imprese che osano investire sulle persone, innovare costantemente e contribuire attivamente alla crescita del territorio.

Questo spirito è ciò che rende l’entroterra ligure un luogo ideale per fare impresa, con la volontà di costruire qualcosa di duraturo e di valore.

“L’assessore Piana ha aggiunto: “Questa mattinata ci ha permesso di toccare con mano la straordinaria capacità ligure di eccellere nel mondo dell’industria.

Dalla leadership di Denios nella sicurezza ambientale, alla reputazione globale di Racing Force, conosciuta come OMP e sinonimo di affidabilità e sicurezza per i piloti di tutto il mondo, la Valle Scrivia conferma il suo ruolo di motore economico essenziale per la Liguria.

”La giornata non si è conclusa con le visite aziendali.

Il programma ha previsto un sopralluogo al cantiere sul Rio Migliarese a Busalla, per monitorare i lavori di messa in sicurezza del territorio, in un contesto di crescente rischio idraul.

Un tavolo di confronto.

La Liguria.