Gallinara: Riaprire l’isola, una sfida tra storia e turismo.

L’auspicio di una Gallinara riconnessa al flusso del turismo e della fruizione pubblica si fa strada, sostenuto da un’azione regionale mirata. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha espresso l’intenzione di superare le attuali restrizioni che impediscono l’accesso all’isola, sottolineando un impegno concreto per un futuro in cui Gallinara possa ritrovare il suo ruolo di attrattiva turistica e patrimonio culturale accessibile.La sfida, tuttavia, non è banale e si articola attorno alla complessa gestione di interessi diversi e vincoli imprescindibili. L’isola, infatti, è un mosaico di proprietà private e pubbliche, con Villa Diana che ricopre un ruolo particolare, essendo di proprietà del Ministero e sotto la supervisione della Sovrintendenza. Quest’ultima, garante della tutela del patrimonio artistico e storico, impone rigidi protocolli che spesso si scontrano con le aspirazioni di accessibilità e le esigenze dei proprietari terrieri.L’amministrazione regionale si trova quindi a mediare tra queste diverse istanze, perseguendo un equilibrio delicato che permetta di conciliare la necessità di preservare l’integrità dell’isola con il desiderio di condividerne la bellezza con un pubblico più ampio. Questo processo, intrinsecamente negoziale, richiede flessibilità e capacità di trovare compromessi, avanzando gradualmente e tenendo conto delle preoccupazioni di tutte le parti coinvolte. Un approccio “a passi alternati”, come lo definisce il presidente, è fondamentale per evitare posizioni irrigidite e favorire la collaborazione.La riapertura di Gallinara non è solo una questione di turismo, ma rappresenta un atto di restituzione verso la cittadinanza, un gesto di valorizzazione di un territorio ricco di storia, natura e potenziale. L’isolamento attuale, al di là delle giustificazioni legali e amministrative, configura una perdita per l’intera comunità. Si auspica quindi un’azione sinergica con il Comune, affinché l’obiettivo di rendere Gallinara nuovamente fruibile si concretizzi, restituendo all’isola il suo ruolo di fulcro di attrazione e di orgoglio per la Liguria. La sfida è complessa, ma la volontà di superarla, dimostrata dall’azione regionale, apre a una prospettiva di rinascita per Gallinara.