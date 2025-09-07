Genova Rilancia lo Sport: Piano Ambizioso per il Futuro

L’amministrazione comunale di Genova, nel solco di un impegno strategico per il benessere civico e lo sviluppo territoriale, sta per divulgare un ambizioso piano di intervento dedicato alla modernizzazione e al potenziamento del patrimonio sportivo cittadino.

L’annuncio, formulato dalla sindaca Silvia Salis durante la suggestiva cornice di partenza della The Ocean Race dalla calata Mandraccio, verso la baia di Boka, in Montenegro, sottolinea la centralità dello sport come fattore di identità, coesione sociale e motore economico.

L’incontro con gli atleti, ha dichiarato la sindaca, evoca un senso di profonda connessione con un’etica del lavoro, della resilienza e della ricerca costante del miglioramento che rappresenta un modello ispiratore per l’intera comunità.

Augurando buon vento all’equipaggio, Salis ha aggiunto un invito a godere appieno dell’esperienza, riconoscendo come lo sport incarni un potente catalizzatore di energia positiva e un vettore di valori universali.

L’importanza di eventi di portata internazionale come The Ocean Race trascende la semplice promozione turistica.

Questi momenti rappresentano un’opportunità unica per proiettare l’immagine di Genova come città all’avanguardia, capace di coniugare passione per lo sport con un profondo senso di responsabilità ambientale.

La condivisione di valori fondamentali come la sostenibilità, la tutela della biodiversità marina e il rispetto per l’ambiente, si rivela cruciale per costruire un futuro più equo e prospero per le nuove generazioni.

Il piano di riqualificazione che verrà presentato nei prossimi giorni non si limita a un mero aggiornamento delle infrastrutture esistenti.

Si tratta di una visione complessiva volta a creare un sistema sportivo inclusivo, accessibile a tutti i cittadini, indipendentemente dall’età, dal livello di preparazione fisica o dalla condizione socio-economica.

L’intervento comprenderà la ristrutturazione di impianti obsoleti, la realizzazione di nuove strutture innovative, l’implementazione di tecnologie all’avanguardia per l’ottimizzazione dei consumi energetici e la promozione di attività sportive orientate alla salute e al benessere.

L’amministrazione comunale intende, inoltre, favorire la sinergia tra le realtà sportive locali, le scuole, le associazioni di categoria e i soggetti privati, al fine di creare un ecosistema sportivo dinamico e partecipativo, capace di rispondere alle esigenze di una comunità sempre più attenta alla propria salute e alla ricerca di opportunità di svago e di crescita personale.

Il progetto si configura come un investimento strategico per il futuro di Genova, una città che si conferma capitale dello sport, del mare e dell’accoglienza.