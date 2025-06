Liguria, 39,7 milioni per lo sviluppo territoriale con il FSR

La Regione Liguria consolida il suo impegno verso lo sviluppo territoriale con l’approvazione della seconda tranche di investimenti del Fondo Strategico Regionale (FSR). Questo significativo stanziamento, pari a 39,7 milioni di euro, catalizzerà un impatto economico complessivo di oltre 46 milioni, arricchito da un cofinanziamento di 6,3 milioni proveniente dagli enti beneficiari. Sommando le risorse della prima fase, il totale degli investimenti programmati supera la soglia dei 100 milioni di euro, una cifra senza precedenti nella storia regionale, come ha rimarcato il Presidente della Regione, Marco Bucci.L’approvazione di questa tranche rappresenta non solo un aumento di risorse, ma un’accelerazione di un piano strategico volto a rispondere a esigenze complesse e a promuovere una crescita equilibrata su tutto il territorio ligure. La preparazione dei progetti esecutivi, un processo laborioso che ha visto la collaborazione sinergica tra gli uffici regionali e le amministrazioni locali, è stata fondamentale per raggiungere questo traguardo. La qualità dei progetti presentati è stata giudicata eccellente e si prevede che i lavori possano essere avviati e completati entro la fine dell’anno, rispettando i tempi previsti e massimizzando l’efficacia degli investimenti.La distribuzione delle risorse è stata attentamente calibrata, garantendo un’equa ripartizione tra le province liguri (circa il 25-30% per ciascuna), in linea con la disponibilità di progetti esecutivi solidi e funzionali. Questo approccio mira a prevenire squilibri territoriali e a promuovere uno sviluppo armonico in tutte le aree della regione.Il Fondo Strategico Regionale si configura come un pilastro fondamentale per il sostegno agli enti locali, fornendo loro gli strumenti necessari per realizzare interventi mirati e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Gli investimenti previsti abbracciano settori cruciali per il futuro della Liguria, con un impatto diretto sulla mobilità sostenibile (manutenzione e miglioramento delle infrastrutture stradali), sulla prevenzione del dissesto idrogeologico (difesa del suolo), sulla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, sulla riqualificazione urbana e sull’incremento della sicurezza pubblica.Tra gli interventi finanziati, spiccano progetti di rilevanza strategica per la comunità ligure. La ricostruzione della passerella sul Roja a Ventimiglia (un investimento di 5,6 milioni di euro) ripristinerà un collegamento vitale e contribuirà alla riqualificazione del territorio. La riqualificazione della piscina di Punta Sant’Anna a Recco (3,3 milioni di euro) restituirà alla comunità una struttura sportiva all’avanguardia. L’implementazione di sistemi avanzati di videosorveglianza (4,2 milioni di euro) rafforzerà la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici.In sintesi, il Fondo Strategico Regionale non è semplicemente uno strumento finanziario, ma un motore di sviluppo che abilita gli enti locali a perseguire obiettivi ambiziosi, a rispondere alle esigenze della comunità e a costruire un futuro più prospero e resiliente per la Liguria, promuovendo un approccio integrato alla pianificazione territoriale e alla gestione delle risorse.