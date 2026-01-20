Liguria in lutto: omaggio a Youssef e Mario, simboli di speranza.

La seduta del Consiglio Regionale della Liguria si è aperta con un commosso tributo, un momento di raccoglimento che ha sancito la dolorosa perdita di due figure emblematiche per la comunità ligure: Youssef Abanoub, giovane studente la cui vita è stata tragicamente interrotta, e l’ex Presidente di Municipio Mario Bianchi, uomo di impegno civico e profonda umanità.

Il Presidente del Consiglio Regionale, Balleari, ha espresso il profondo cordoglio dell’assemblea, sottolineando come l’evento che ha colpito Youssef abbia infranto un’aspettativa di sicurezza, un’illusione di protezione che dovrebbe irradiare i luoghi di istruzione.

Questa perdita, più di una semplice scomparsa, rappresenta una frattura nel tessuto sociale, un abisso di dolore che investe l’intera Liguria, ma che si fa particolarmente lacerante nella comunità spezzina.

Il Presidente ha esortato a un’astensione dalle polemiche, invocando un tempo di riflessione profonda, di silenzio meditativo, fondamentale per metabolizzare l’accaduto e per costruire un futuro improntato alla prevenzione e alla responsabilità.

La perdita di un giovane, strappato alla vita per ragioni apparentemente insignificanti, non solo ha devastato due famiglie, ma ha ferito nel profondo il senso di appartenenza e la fiducia collettiva.

Oltre al ricordo di Youssef, il Consiglio ha tributato un sentito elogio a Mario Bianchi, figura di spicco nel panorama istituzionale ligure.

La sua carriera, nata dall’esperienza lavorativa e costellata di dedizione e competenza, testimonia un profondo legame con il territorio, un servizio reso con attenzione, rispetto e una genuina sensibilità umana.

La sua eredità professionale e personale rappresenta un punto di riferimento, un modello di impegno civico che lascia un segno indelebile nella memoria di chi lo ha conosciuto.

Il cordoglio del Consiglio si estende ai suoi cari, alla compagna e ai figli, esprimendo vicinanza e partecipazione al loro dolore.

I due decessi, pur nella loro diversità, convergono in un messaggio ineludibile: la vita umana, in ogni sua forma e fase, è un bene prezioso e inviolabile, un patrimonio comune che trascende ogni individualità.

La capacità di una comunità di stringersi nel dolore, di condividere il lutto e di trasformare la sofferenza in un catalizzatore per la crescita e l’impegno civile, costituisce un indicatore fondamentale della sua maturità e della sua resilienza.

È necessario, ora più che mai, non solo esprimere il cordoglio, ma tradurre questo sentimento in azioni concrete, in un rinnovato sforzo per costruire una società più giusta, più sicura e più attenta alle fragilità umane, affinché simili tragedie non si ripetano e il ricordo di Youssef e Mario possa ispirare un futuro di speranza e di progresso.

La memoria di questi due uomini, uno giovane e l’altro maturo, deve diventare un monito costante per coltivare i valori dell’inclusione, della tolleranza e del rispetto reciproco, pilastri imprescindibili per una comunità coesa e prospera.