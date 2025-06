Piombino, la Regione difende la nave rigassificatrice: un progetto strategico

La questione del posizionamento della nave rigassificatrice Italis LNG, precedentemente nota come Golar Tundra, catalizza un acceso dibattito politico e tecnico, con la Regione Liguria che difende con fermezza la scelta di Piombino come sede definitiva. Le recenti dichiarazioni del presidente regionale Marco Bucci, formulate a margine di una seduta del consiglio regionale, chiariscono l’intenzione del governo di procedere con il progetto, escludendo esplicitamente la possibilità di considerare altre località.La posizione di Piombino, secondo Bucci, si configura come la soluzione più logica e pragmaticamente vantaggiosa. La sua attuale ubicazione minimizza disagi e interferenze, configurandosi come un punto di forza rispetto a opzioni alternative. La decisione, lungi dall’essere arbitraria, si basa su una valutazione ponderata di fattori tecnici, infrastrutturali e logistici.”Non spetta a me determinare la destinazione,” ha sottolineato Bucci, evidenziando la complessità del processo decisionale e la necessità di una visione ampia che tenga conto di molteplici interessi. La Regione Liguria, nel suo ruolo di interlocutore chiave, ha espresso il proprio parere tecnico, adempiendo con scrupolo ai propri obblighi istituzionali. L’ostinata difesa di Piombino riflette una strategia di lungimiranza, volta a garantire la sicurezza energetica del Paese e a massimizzare l’efficienza del sistema di approvvigionamento. La scelta non è solo una questione geografica, ma una dichiarazione di intenti: promuovere la stabilità, ottimizzare le risorse e minimizzare l’impatto ambientale, nel rispetto delle normative vigenti e delle aspettative della comunità locale. La Regione Liguria, forte di un’analisi tecnica approfondita, ritiene che non vi siano ragioni oggettive per modificare la localizzazione attuale, ribadendo la propria fiducia nella soluzione individuata. Il dibattito, tuttavia, rimane aperto e la sensibilizzazione delle comunità interessate e il coinvolgimento di tutti gli stakeholder restano elementi imprescindibili per la piena realizzazione di un progetto di tale rilevanza strategica.