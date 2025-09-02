Riconversione industriale: innovazione, benessere e futuro sostenibile.

Il futuro delle aree ex Ilva a Genova è al centro di un dibattito complesso, che trascende la mera questione industriale per toccare nodi cruciali per l’economia nazionale e la sostenibilità ambientale.

La sindaca Silvia Salis, al termine del tavolo di confronto in Prefettura, ha voluto chiarire come l’amministrazione comunale non abbia mai ostacolato l’iniziativa, sottolineando però la necessità di un’analisi approfondita delle implicazioni occupazionali, ambientali e sociali.

Il contesto europeo è caratterizzato da una crisi strutturale del settore siderurgico, un declino che rischia di compromettere la sovranità industriale italiana.

“Perdere la filiera dell’acciaio non è solo una questione di posti di lavoro, ma un indebolimento del Paese, una riduzione della sua influenza geopolitica,” ha affermato Salis, evidenziando come la riqualificazione delle aree ex Ilva rappresenti una sfida strategica per l’Italia.

La discussione si è focalizzata anche sull’impatto ambientale di un eventuale nuovo forno elettrico, un tema particolarmente sensibile data la presenza di numerosi impianti simili in diverse città italiane, alcuni situati in aree densamente popolate.

L’amministrazione comunale ha attivato un sito web dedicato per favorire la trasparenza e l’accesso a dati scientifici e approfondimenti, mirati a dissipare i timori e a fornire elementi di valutazione oggettiva.

Il rischio primario, paventato dalla sindaca, è la desertizzazione della gara d’appalto, un fallimento che lascerebbe Genova e l’Italia esposte a rischi significativi in un panorama internazionale turbolento.

Rivolgendosi ai comitati che si sono espressi contrariamente al progetto, Salis ha riconosciuto le loro preoccupazioni e il loro dissenso, sottolineando come l’evoluzione tecnologica abbia reso possibili soluzioni più sostenibili e sicure rispetto al passato.

Pur comprendendo la rabbia derivante da decenni di problematiche ambientali, l’amministrazione ha il dovere di bilanciare le esigenze di sviluppo industriale con la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

La sindaca ha inoltre sollevato con il ministro Urso la questione delle compensazioni per i residenti, auspicando l’utilizzo di fondi governativi per finanziare progetti a beneficio della comunità: spazi per la cittadinanza, impianti sportivi per i bambini, un risarcimento per un quartiere che ha sopportato a lungo i costi dello sviluppo industriale, contribuendo in modo significativo alla crescita della città e del Paese.

L’auspicio è di trasformare un’area segnata da decenni di problematiche in un polo di innovazione e benessere sociale, testimoniando come la riconversione industriale possa essere un motore di sviluppo sostenibile e inclusivo.