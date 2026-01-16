Rimpasto Giunta Liguria: Bucci punta su nuovi assessori e coesione.

La riorganizzazione della Giunta regionale ligure, con l’ingresso di due nuovi assessori e un consigliere incaricato, riflette l’ambizione di concretizzare il mandato conferito dagli elettori e intensificare l’azione amministrativa.

Il Presidente Marco Bucci ha espresso la propria soddisfazione, sottolineando l’importanza di tradurre in risultati tangibili il programma elettorale, definendolo un percorso imprescindibile.

Il primo anno di governo è stato caratterizzato da iniziative significative, ampiamente visibili, ma il Presidente ritiene che l’impegno debba essere ulteriormente incrementato per rispondere alle pressanti esigenze del territorio.

La composizione attuale della Giunta, arricchita da nuove competenze, è percepita come una risposta all’esigenza di un’azione più incisiva e capillare.

Le nomine di Alessio Piana, assessore allo Sviluppo Economico (Lega), e Claudia Morich, assessore al Bilancio (tecnica vicina a Forza Italia), unitamente all’incarico a Angelo Vaccarezza, consigliere per le Relazioni Europee (Forza Italia), hanno generato reazioni contrastanti nel panorama politico regionale.

L’assenza di esponenti delle liste civiche alla conferenza stampa ha segnalato un certo malcontento, evidenziando una potenziale divergenza di vedute sulla composizione della squadra di governo.

Il Presidente Bucci, pur prendendo atto delle voci circolanti, ha ribadito la propria ferma volontà di preservare la coerenza del programma elettorale, rifiutando ogni tentativo di revisione o deviazione.

Ha inoltre sottolineato il diritto di ciascun consigliere di esprimere le proprie opinioni, ricordando però che la sovranità appartiene agli elettori, i veri detentori del potere decisionale.

La stabilità e la forza della maggioranza rappresentano un presupposto imprescindibile per l’efficacia dell’azione di governo.

Un indebolimento della maggioranza comprometterebbe la capacità di realizzare gli obiettivi prefissati e di rispondere alle esigenze del territorio.

Il Presidente Bucci ha espresso fiducia nella tenuta della maggioranza, sottolineando l’importanza dell’allineamento e dell’adesione al programma, anche da parte di coloro che potrebbero non condividere ogni scelta.

La coesione interna e la capacità di superare le divergenze rappresentano, in ultima analisi, il cardine di un’amministrazione regionale efficace e orientata al bene comune.

La volontà di perseguire gli obiettivi programmati, con rinnovato impegno e competenza, rimane al centro dell’azione politica, a garanzia di un mandato rispettato e di un futuro prospero per la Liguria.