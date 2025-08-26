Azzurrini in Liguria: La Spezia ospita Italia-Montenegro U21

La Spezia si appresta ad accogliere un evento sportivo di rilievo: venerdì 5 settembre, alle ore 18:15, lo stadio “Alberto Picco” sarà teatro del match inaugurale per gli Azzurrini Under 21 contro il Montenegro, valido per le qualificazioni agli Europei del 2027.

Un appuntamento che segna l’inizio di un percorso ambizioso, guidato dal tecnico Silvio Baldini, con l’obiettivo primario di assicurarsi il pass per la fase finale del torneo continentale, che si terrà congiuntamente in Albania e Serbia.

La competizione europea Under 21 rappresenta un crocevia fondamentale per il calcio giovanile, un trampolino di lancio per talenti emergenti destinati a lasciare il segno nel panorama calcistico nazionale e internazionale.

Il Gruppo E, a cui appartengono Italia, Montenegro, Armenia, Polonia e Svezia, si preannuncia particolarmente agguerrito, con sfide che richiederanno ai giovani azzurri il massimo impegno tattico e fisico.

La trasferta in Macedonia del Nord, in programma il 9 settembre successivo, offrirà un primo banco di prova importante per valutare la solidità della squadra e l’efficacia delle strategie implementate dal mister Baldini.

L’avvio del percorso di qualificazione in casa conferisce un valore aggiunto all’incontro con il Montenegro, offrendo agli azzurrini il supporto e l’energia del pubblico spezzino.

Questa partita non è solo un incontro sportivo, ma un momento di festa e di orgoglio per la comunità locale, che ha sempre dimostrato una grande passione per il calcio giovanile.

I biglietti per assistere all’evento sono già disponibili attraverso diversi canali: le agenzie Vivaticket autorizzate sul territorio nazionale, e le piattaforme digitali figc.

vivaticket.

it e vivaticket.

com.

La disponibilità limitata e l’attesa di una cornice di pubblico calorosa invitano i tifosi ad affrettarsi per assicurarsi il proprio posto e sostenere gli Azzurrini in questa importante fase di preparazione.

L’Europeo del 2027 rappresenta un traguardo prestigioso, e il viaggio per raggiungerlo inizia proprio ora, sotto le luci dello stadio “Alberto Picco”.