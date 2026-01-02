Brunori alla Samp: visite mediche e un nuovo inizio.

L’attesa è quasi giunta al termine: domani, Matteo Brunori si appresta a intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera calcistica, vestendo la maglia della Sampdoria.

Il talentuoso attaccante, originario del Palermo, è atteso a Genova per sottoporsi alle visite mediche, passaggio fondamentale che anticiperà la firma sul contratto che lo unirà ufficialmente al club blucerchiato.

Questo trasferimento, concretizzato con la formula del prestito secco, segna la conclusione di un’esperienza intensa e significativa per Brunori.

Dopo quattro stagioni e mezzo trascorsse al Palermo, durante le quali si è affermato come un punto di riferimento imprescindibile per la squadra e un simbolo per i tifosi, l’ex capitano rosanero lascia il viale del Fante.

La sua eredità, incisa nel palmares del club siciliano, è impressa in 76 reti, 18 assist e ben 175 presenze complessive.

Brunori non si limita ad essere un semplice realizzatore; la sua leadership e la sua capacità di galvanizzare la squadra sono state determinanti nella storica promozione in Serie B, conquistata nella stagione 2021-2022.

Quel trionfo, frutto di un percorso costellato di sacrifici e passione, rimane un ricordo indelebile per lui e per l’intera comunità palermitana.

L’arrivo a Genova rappresenta per Brunori una sfida stimolante, un’opportunità per mettersi in gioco in un contesto calcistico diverso e contribuire con le sue qualità alla rinascita della Sampdoria.

La sua forza fisica, il suo fiuto del gol e la sua abilità nel gioco aereo, caratteristiche che lo hanno reso un attaccante temuto dalle difese avversarie, saranno elementi preziosi per il tecnico blucerchiato.

Oltre alle doti atletiche, Brunori porta con sé una maturità tattica e una leadership carismatica, maturata in anni di intensa attività agonistica.

Si prevede che possa incarnare un ruolo chiave nella costruzione di un progetto sportivo ambizioso, capace di ritrovare la propria identità e tornare a competere ai massimi livelli.

Il pubblico genovese attende con impazienza di ammirare il suo talento in campo e di accoglierlo come un nuovo punto di riferimento per la squadra.