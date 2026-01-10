Cagliari-Genoa: Rotazioni e Giovani, il Nodo Mina

Il Cagliari si appresta ad affrontare il Genoa di lunedì sera con una formazione profondamente rinnovata, frutto di scelte tattiche mirate a ottimizzare le energie e valutare nuove soluzioni in vista di un calendario fitto di impegni.

L’emergenza, alimentata da una serie di infortuni e scelte tecniche, impone a Pisacane di affidarsi a una miscela di esperienza e gioventù, con diversi giocatori che potrebbero debuttare o ritrovare spazio dopo un periodo in panchina.

Obert, Mazzitelli, Esposito e Kilicsoy sono i principali indizi di un’impostazione prudente, con l’obiettivo di preservare alcune risorse per la cruciale sfida futura.

Al centro della preparazione, un nodo cruciale riguarda la condizione di Juanito Mina, tornato dall’infortunio ma ancora lontano dalla piena efficienza.

La sua performance a Cremona, interrotta prematuramente durante il primo tempo, evidenzia le difficoltà nel recupero atletico completo, un processo che si rivela più complesso del previsto a causa della lunga assenza dai campi.

La decisione di Pisacane si prospetta delicata: forzare il giocatore per farlo riprendere il ritmo partita, rischiando di accentuare il sovraccarico e l’insorgenza di nuovi problemi, oppure optare per un approccio più conservativo, affiancando Mina a un programma di allenamento specifico ad Assemini, per poi impiegarlo in una fase avanzata della partita? Quest’ultima opzione aprirebbe la strada alla riconferma del tandem difensivo visto nel secondo tempo contro la Cremonese: Luperto, solido e imprescindibile, affiancato da Zappa e Rodriguez, interpreti di un ruolo di braccetti affidabili e propositivi.

Sulle fasce, Palestra potrebbe garantire ampiezza e spinta in avanti, mentre Obert si candida a una maglia da titolare.

A centrocampo, la coperta è decisamente corta, in attesa dell’arrivo di rinforzi che possano garantire maggiore equilibrio e dinamismo al reparto.

Per ora, Mazzitelli, Adopo e Prati sono i candidati principali, ma Pisacane non esclude una sorpresa, con Litita pronto a dimostrare il proprio valore.

In avanti, l’innovazione è garantita dall’impiego di Esposito e Kilicsoy, un tandem di attaccanti giovani e desiderosi di lasciare il segno.

Al contrario, Luvumbo, Borrelli e Gaetano, pur rappresentando valide alternative, dovrebbero iniziare la partita dalla panchina, pronti a subentrare a gara in corso.

Un’ulteriore nota positiva è la presenza di Trepy nella lista dei convocati, un segnale tangibile della fiducia del tecnico nel ragazzo, premiato con la quarta chiamata consecutiva dopo aver sbloccato il risultato con un gol decisivo contro la Cremonese.

La sua crescita è un elemento incoraggiante per il futuro del Cagliari.

La formazione che scenderà in campo a Genova sarà quindi un banco di prova importante, un’occasione per valutare nuove soluzioni, misurare la condizione dei giocatori e gettare le basi per un futuro più solido.