Caruggiadi: Sport, Comunità e Rinascita nel Cuore di Genova

Caruggiadi: Sport, Comunità e Riqualificazione nel Cuore di GenovaIl progetto Caruggiadi, sostenuto da Fondazione Carige e giunto alla sua seconda edizione, sta trasformando il Sestiere di Pré, nel cuore storico di Genova, in un vibrante palcoscenico dedicato allo sport e alla comunità.

In concomitanza con la Settimana Europea dello Sport, il progetto offre un’opportunità unica per la cittadinanza, con oltre venti discipline sportive accessibili gratuitamente e coinvolgenti.

La Sindaca Silvia Salis, visitando il villaggio allestito a Calata Vignoso, ha espresso la sua soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando come Caruggiadi rappresenti una strategia di riqualificazione urbana e sociale.

Il connubio tra “caruggi”, simbolo dell’identità genovese, e “olimpiadi” evoca l’immagine di uno sport inclusivo, non limitato all’eccellenza agonistica, ma concepito come strumento di coesione sociale e di sviluppo personale.

L’iniziativa mira a ridefinire il concetto di sicurezza e produttività urbana, attraverso la vivacizzazione degli spazi pubblici e il coinvolgimento attivo dei residenti.

L’amministrazione comunale, giovane e proiettata al futuro, pone al centro della propria azione le esigenze della comunità, riconoscendo le difficoltà quotidiane che molti cittadini affrontano.

Caruggiadi si configura quindi come un segnale di attenzione e impegno verso un territorio che necessita di rinascita e di nuove opportunità.

Il programma dedicato alle scuole rappresenta un elemento chiave del progetto.

Intere classi sono invitate a partecipare a laboratori ludico-motori, dove ogni disciplina sportiva viene presentata attraverso un approccio pratico e coinvolgente.

L’obiettivo non è la competizione, bensì la scoperta del movimento, il piacere di partecipare e l’apprendimento attraverso il gioco.

Ogni attività prevede un turno dedicato di 40 minuti, strutturato per favorire la partecipazione di tutti gli alunni, promuovendo valori di collaborazione, rispetto e inclusione.

Caruggiadi, più che un evento sportivo, si rivela un progetto di rigenerazione urbana, un investimento nel futuro della comunità genovese, un’occasione per riscoprire la bellezza e il valore del proprio territorio.

L’iniziativa ambisce a creare un circolo virtuoso, in cui lo sport diventa motore di aggregazione sociale, fattore di sviluppo economico e strumento di riappropriazione degli spazi pubblici.