Coppa Davis in Liguria: Musetti assente, festa per il talento locale

Un’oasi di prestigio tennistico a Genova: la Coppa Davis fa tappa al Park Tennis Club.

L’insalatiera, icona indiscussa del successo azzurro nel 2024, ha scelto il Park Tennis Club di Via Zara come cornice per una due giorni di celebrazioni, un evento che segna un momento di straordinaria eccellenza per il tennis ligure e nazionale.

L’accoglienza solenne è stata curata da una rappresentanza di figure istituzionali e sportive: Alberto Clavarino, presidente del circolo, custode di una storia tennistica radicata nel territorio; Simona Ferro, assessore regionale allo sport, testimone dell’impatto positivo del tennis sulla comunità; Serena Finocchio, consigliera comunale, a sottolineare l’attenzione dell’amministrazione locale; e Andrea Fossati, presidente regionale della FIT, voce autorevole del movimento sportivo.

Il ritorno della Coppa Davis a Genova, in un circolo storico e vibrante come il Park Tennis Club, assume un significato ancora più profondo, giunto a coronare un anno di successi epocali per il tennis italiano.

Subito dopo la trionfante conquista della Billie Jean King Cup in Cina, questa tappa rappresenta un’ulteriore conferma della vitalità e dell’eccellenza del tennis tricolore, un’eccellenza che si estende ben oltre i confini del campo da gioco, irradiandosi su discipline emergenti come il padel e il pickleball, sport che vedono una crescita esponenziale di tesserati in Liguria.

Fossati ha espresso un orgoglio palpabile per questo momento, sottolineando l’importanza simbolica di un circolo così caro al suo cuore, un luogo di formazione e di crescita sportiva, dove ha coltivato la sua passione e maturato il suo impegno nel mondo dello sport.

L’evento si colloca in un contesto di straordinaria rilevanza per la Liguria, designata Regione Europea dello Sport per il 2025, un riconoscimento che testimonia l’impegno del territorio nella promozione dell’attività sportiva e dei suoi valori.

L’assessore Ferro ha enfatizzato l’emozione di poter ammirare da vicino l’imponente insalatiera, un oggetto di inestimabile valore affettivo e simbolico, le cui dimensioni (110 cm di diametro e 105 kg) ne sottolineano la magnificenza.

Il trofeo incarna la forza e la passione che animano il movimento tennistico ligure, riflettendo l’impegno dei circoli, il lavoro del comitato regionale e il contributo di atleti di talento.

Alberto Clavarino, padrone di casa e presidente del Park Tennis, ha espresso un’immensa soddisfazione per l’onore di ospitare un trofeo così prestigioso, la cui fama risuona in tutto il mondo.

Un riconoscimento speciale è andato a Lorenzo Musetti, tennista di casa, il cui contributo alla vittoria della Davis è stato fondamentale.

Sebbene Musetti sia impegnato nella finale dell’ATP 250 di Chengdu, in Cina, la sua presenza è stata sentita come un tributo alla sua abilità e al suo valore.

La sua assenza, pur comprensibile, non ha scalfito l’entusiasmo e la gioia dei presenti, che hanno celebrato il successo del team italiano e il ruolo fondamentale del talento locale.