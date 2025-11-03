De Rossi al Genoa: trattative decisive e sfida al Sassuolo

Il Genoa, afflitta da una stagione di profonda crisi sportiva e precipitata nelle zone calde della classifica con soli tre punti, sembra aver individuato in Daniele De Rossi la possibile chiave per una risalita.

Le trattative, protrattesi nelle ultime ore, sono giunte a una fase decisiva: si parla di un accordo biennale, vincolato alla salvezza, con opzione automatica di rinnovo qualora il Grifone dovesse raggiungere l’obiettivo prefissato.

Un incontro cruciale è previsto a breve per definire gli ultimi dettagli contrattuali e formalizzare l’accordo con l’ex centrocampista della Roma, noto per la sua competenza tattica e la sua capacità di motivare gli uomini.

Nel frattempo, l’emergenza attuale impone una risposta immediata.

La sfida contro il Sassuolo, un altro club in difficoltà, si presenta come un banco di prova fondamentale per la gestione di Mimmo Criscito, subentrato recentemente in panchina.

L’ex capitano, affiancato da Roberto Murgita, figura di comprovata esperienza nel settore tecnico, dovrà fare affidamento sull’unità del gruppo e sull’apporto dei singoli per cercare una vittoria che darebbe un segnale importante all’ambiente e ai tifosi.

L’inattesa possibilità di una vittoria contro il Sassuolo potrebbe addirittura riaprire una finestra di speranza per Criscito, permettendogli di contendersi la permanenza in panchina anche per l’impegno successivo contro la Fiorentina, in programma allo stadio Ferraris.

La designazione di De Rossi, sebbene in pole position, non appare ancora definitiva, lasciando spazio a scenari alternativi.

La dirigenza del Genoa sta valutando attentamente diverse opzioni, tenendo conto anche della dinamica del momento e della reazione della squadra.

La pressione è alta, le responsabilità enormi, e la prossima partita si preannuncia un vero e proprio crocevia per il futuro del Grifone.

La salvezza, al di là delle strategie e dei nomi, resta l’imperativo categorico.