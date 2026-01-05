Ekuban ko: De Rossi in emergenza, stop di almeno 20 giorni.

Un duro colpo per il tecnico Daniele De Rossi: l’attaccante Caleb Ekuban, elemento di valore nel suo organico, dovrà osservare uno stop di almeno venti giorni a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.

L’infortunio, inizialmente percepito come un lieve fastidio muscolare durante la partita contro il Pisa, è stato confermato da accertamenti strumentali eseguiti questa mattina.

L’assenza prolungata di Ekuban rappresenta un’alterazione significativa nelle opzioni offensive a disposizione di De Rossi, soprattutto in un momento cruciale del campionato.

Il giocatore, di origini ghanesi e italiane, si era distinto per sprazzi di brillantezza, dimostrando qualità tecniche e dinamismo che lo avevano reso un punto di riferimento per la squadra.

L’infortunio si aggiunge ad un già ampio numero di indisponibili per la partita di giovedì a Milano contro il Milan: Cornet, Messias, Siegrist, Gronbaek ed Onana non saranno della partita.

Questa congiuntura sfavorevole mette ulteriormente a dura prova la capacità di De Rossi di contare su una rosa completa e di implementare le sue strategie di gioco.

La prognosi, inizialmente stimata in venti giorni, suggerisce un possibile rientro in campo per Ekuban durante l’incontro del 1° febbraio contro la Lazio, ma il ritorno in piena forma richiederà probabilmente un periodo di riabilitazione più esteso.

A mitigare, in parte, la situazione, l’uscita di Otoa durante la sfida con il Pisa, causata da una contusione tibiale, non desta particolari preoccupazioni e sembra essere già in fase di risoluzione.

Tuttavia, l’assenza di Ekuban, unita a quella degli altri giocatori accantonati, impone a De Rossi una gestione attenta della squadra e la necessità di trovare soluzioni alternative per mantenere il livello competitivo e raggiungere gli obiettivi stagionali.

La profondità del gruppo e la capacità di adattamento dei giocatori rimasti saranno, in questo frangente, elementi chiave per affrontare le prossime sfide.