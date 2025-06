Europei di Scherma a Genova: la Liguria al centro dell’attenzione!

La Liguria si appresta a vivere un momento di straordinaria visibilità e orgoglio sportivo con l’apertura dei Campionati Europei di Scherma a Genova, un evento cruciale nel calendario di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”. Il Presidente della Regione, Marco Bucci, ha ufficialmente inaugurato la competizione, sottolineando il valore simbolico dell’accoglienza di un appuntamento di tale portata.Più che una semplice competizione, questi Europei di Scherma incarnano l’ambizione della Liguria di affermarsi come polo di eccellenza sportiva a livello continentale. L’evento non è solo un’opportunità di promozione turistica e di rilancio dell’economia locale, ma anche una vetrina per i valori intrinseci dello sport: disciplina, rispetto dell’avversario, ricerca costante del miglioramento.La scherma, uno sport intriso di storia e tradizione, rappresenta un vero e proprio patrimonio culturale italiano. Il suo legame con la storia, l’eleganza dei movimenti, la precisione tecnica, la rende una disciplina unica e affascinante. La Liguria, accogliendo la crème de la crème della scherma europea, si onora di ospitare un evento che celebra un’arte marziale antica, capace di coniugare forza fisica, agilità mentale e abilità strategica.Il Presidente Bucci ha evidenziato l’importanza di una visione olistica per il successo di un’iniziativa di tale portata. Non è sufficiente la presenza di atleti eccezionali, elementi fondamentali per la competizione; occorre un impegno condiviso da istituzioni regionali, associazioni sportive, gruppi di volontari e la comunità locale. È l’interazione sinergica tra questi attori a garantire la realizzazione di eventi di successo e a costruire un’eredità duratura per la regione.L’Assessore allo Sport, Simona Ferro, ha ribadito come l’evento costituisca un riconoscimento tangibile del valore sportivo, culturale e organizzativo della Liguria. L’ospitalità di questi Campionati Europei non è solo un onore, ma anche un’opportunità per rafforzare l’identità regionale, promuovere i territori e ispirare le nuove generazioni a intraprendere la pratica sportiva. L’infrastruttura moderna del palasport di Genova, un gioiello architettonico e funzionale, si propone come cornice ideale per questo spettacolo sportivo, offrendo un’esperienza coinvolgente per atleti e spettatori. L’evento si configura come un capitolo significativo del percorso di “Liguria 2025”, consolidando il ruolo della regione come destinazione privilegiata per lo sport e il turismo.