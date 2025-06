Europei di Scherma a Genova: ondata di calore e disagi al Palasport

Un’ondata di calore inattesa ha messo a dura prova l’organizzazione degli Europei di Scherma in corso a Genova, evidenziando fragilità infrastrutturali e sollevando interrogativi sulla gestione di eventi di rilevanza internazionale. La sindaca Silvia Salis ha effettuato un sopralluogo urgente presso il Palasport, in seguito a segnalazioni di malfunzionamenti del sistema di climatizzazione che hanno causato disagi significativi per atleti, spettatori e personale coinvolto.L’impianto, recentemente oggetto di un restyling privato, ha subito un guasto che ha compromesso la capacità di mantenere temperature adeguate, creando un ambiente soffocante e potenzialmente pericoloso. La risposta del Comune di Genova è stata immediata, con interventi mirati sia all’impianto centrale che all’implementazione di unità di condizionamento supplementari nelle immediate vicinanze delle pedane di gara. Nonostante i tentativi di mitigazione, l’incidente ha esposto una vulnerabilità critica nella pianificazione e nell’esecuzione di eventi sportivi di tale portata, soprattutto in un contesto climatico sempre più estremo.L’emergenza ha riacceso il dibattito sulla sostenibilità delle scelte infrastrutturali e sulla necessità di prevedere margini di sicurezza per affrontare situazioni impreviste. Gli organizzatori hanno confermato il ripristino del funzionamento del sistema di climatizzazione, ma l’episodio ha generato un clima di incertezza e preoccupazione, amplificato dall’imminente prosecuzione delle competizioni, che includeranno anche l’utilizzo del Palasport.Parallelamente, è importante contestualizzare i quattro interventi del 118 registrati durante la manifestazione. Sebbene collegati agli Europei di Scherma, questi episodi – tre crisi ipertensive e uno svenimento di un atleta, fortunatamente non grave – non sono direttamente attribuibili al disagio termico generalizzato. Questi eventi si sono verificati nel Padiglione Jean Nouvel, suggerendo che fattori diversi dal problema della climatizzazione abbiano contribuito alle emergenze mediche.Tuttavia, la vicenda ha acceso un acceso dibattito politico sui social media, con l’assessora Comunale al Welfare, Cristina Lodi, che ha criticato aspramente l’operato della giunta Bucci-Piciocchi, definendo il guasto come un “fare e fare male”. Questa accusa riflette un sentimento di frustrazione per la gestione delle risorse pubbliche e la percezione di investimenti mal diretti, che avrebbero potuto essere destinati a migliorare le infrastrutture cittadine.Le voci che si levano dal Palasport descrivono un ambiente percepito come costantemente inadeguato, non solo in termini di climatizzazione, ma anche in relazione alla sua progettazione complessiva. Questo episodio sottolinea l’importanza di una valutazione critica e continua delle infrastrutture sportive, non solo in termini di conformità agli standard tecnici, ma anche in relazione al benessere e alla sicurezza degli atleti e del pubblico. La gestione di eventi di tale rilievo richiede una pianificazione meticolosa e una capacità di risposta rapida, in grado di prevenire e mitigare i rischi derivanti da condizioni ambientali estreme e malfunzionamenti tecnici. L’evento di Genova ha messo a nudo queste debolezze, sollecitando un ripensamento delle strategie di gestione delle infrastrutture e delle politiche di prevenzione dei rischi per eventi sportivi.