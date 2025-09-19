Ferrari e North Sails: Un’Alleanza di Eccellenza tra Vela e Tecnologia

Un’Alleanza all’Insegna della Performance: Ferrari Hypersail e North Sails, un Progetto di Eccellenza Navale e Tecnica TessileIl mondo della performance automobilistica e della vela ad alte prestazioni si fondono in un’ambiziosa partnership: Ferrari e North Sails, due marchi che incarnano l’innovazione e la ricerca dell’eccellenza, inaugurano una collaborazione pluriennale destinata a ridefinire gli standard del settore.

North Sails, leader globale nella progettazione e produzione di vele, con una storia costellata di successi nelle più prestigiose regate oceaniche, assume il ruolo di partner ufficiale per l’abbigliamento tecnico da vela del team Ferrari Hypersail e per la futura collezione replica.

Il progetto Ferrari Hypersail non è concepito come un semplice accordo commerciale, ma come un vero e proprio laboratorio a cielo aperto.

L’abbigliamento tecnico sarà sottoposto a un rigoroso processo di test in condizioni ambientali estreme, simulando le sfide che i velisti affrontano durante le competizioni offshore.

Questa filosofia di sviluppo, basata sull’esperienza reale in mare, si traduce in capi d’abbigliamento ottimizzati per performance, comfort e durata.

“Ferrari Hypersail è l’estensione naturale del nostro DNA sportivo, un’espressione del nostro coraggio nell’affrontare nuove frontiere e della nostra incessante ricerca di innovazione,” ha dichiarato Matteo Lanzavecchia, CTO di Ferrari Hypersail.

“Avere North Sails al nostro fianco in questa sfida è fondamentale per spingere i limiti della vela ad alte prestazioni a livelli inesplorati.

“North Sails, con una storia di oltre sessant’anni e una presenza globale in 29 paesi, è il più grande produttore mondiale di vele, offrendo soluzioni personalizzate per imbarcazioni da regata e da crociera, che spaziano dai 2,5 ai 60 metri.

La sua tecnologia è protagonista di eventi di rilevanza mondiale come l’Ocean Race e l’America’s Cup, testimoniando la sua leadership nel settore.

Per il gruppo North Technology Group, guidato dal CEO Sam Watson, questo progetto rappresenta un’opportunità unica per mettere in campo l’intera gamma di competenze, dalla progettazione delle vele all’ingegneria tessile.

“Siamo orgogliosi di questa partnership, che dimostra cosa si può raggiungere quando team di eccellenza collaborano per un obiettivo comune,” ha affermato Watson.

La collaborazione si concretizza anche con la presentazione della “Team Collection”, una linea esclusiva di abbigliamento tecnico sviluppata appositamente per il team Ferrari Hypersail.

Questi capi sono progettati per resistere agli elementi più avversi e sono stati testati direttamente in mare, garantendo performance e affidabilità senza compromessi.

Tra i capi di punta spicca la Offshore Jacket, ideale per le regate oceaniche più impegnative, dove la resistenza e la protezione dagli agenti atmosferici sono essenziali.

La Inshore Race Smock è progettata per le regate più dinamiche e veloci, privilegiando la leggerezza e la libertà di movimento.

La collezione, che debutterà a livello globale nella stagione Autunno-Inverno 2026, culmina con la GP Aero Jacket, la giacca racing più leggera al mondo.

Frutto di un sofisticato processo di ingegneria, questa giacca combina tecnologia all’avanguardia e praticità quotidiana, riducendo al minimo la resistenza all’aria e garantendo al contempo traspirabilità e impermeabilità.

La GP Aero Jacket non è solo un capo d’abbigliamento, ma un’espressione dell’ingegno e della passione che guidano questa straordinaria partnership tra Ferrari e North Sails.