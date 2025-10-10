Genoa batte Entella: test match intenso in vista delle prossime sfide.

Al Signorini, il Genoa di Patrick Vieira e la Virtus Entella di Andrea Chiappella si sono affrontati in un test match, un banco di prova cruciale per entrambe le squadre alla vigilia di una fase intensa della stagione.

L’incontro, disputatosi a porte chiuse e trasmetto in diretta streaming su YouTube, ha offerto a Vieira e a Chiappella l’opportunità di valutare la condizione fisica e l’integrazione di elementi meno impiegati, sperimentando configurazioni tattiche e soluzioni inedite in vista degli impegni successivi: il Genoa ospiterà il Parma al Ferraris, mentre l’Entella affronterà la Sampdoria a Sannazzari.

La giornata, caratterizzata da un caldo quasi estivo, ha visto il Genoa prendere il controllo della partita soprattutto nella seconda metà del match, imponendo un netto 4-1.

La squadra di casa si è presentata con un 4-2-3-1, un modulo consolidato che ha permesso di ottimizzare le rotazioni e valutare l’apporto di giocatori che faticano a trovare spazio nel sistema di gioco titolare.

Carboni, Thorsby e Gronbaek hanno agito a supporto di Ekuban, mentre l’Entella ha puntato sulla coppia offensiva composta da Russo e Fumagalli.

Il primo tempo è stato caratterizzato da una sostanziale equilibrio.

Carboni, con un guizzo di classe, ha portato in vantaggio il Genoa poco prima dell’intervallo, ma la risposta immediata di Lipani, abile a sfruttare un’incertezza difensiva, ha ristabilito la parità.

La ripresa ha visto un Genoa trasformato, rinforzato dall’ingresso di Colombo e Venturino, apportando dinamismo e imprevedibilità in avanti.

Vitinha ha poi completato il quadro, contribuendo con giocate decisive.

Thorsby, con un colpo di testa preciso, ha riportato in vantaggio il Genoa, mentre Colombo, autore di una rete su assist di Vitinha, e Venturino, con una vivace azione personale, hanno siglato le reti conclusive.

L’assenza di giocatori chiave, impegnati con le rispettive nazionali o alle prese con infortuni (Messias, Cornet, Ostigard e Stanciu), ha offerto a Vieira l’occasione di testare alternative e valutare l’affidabilità di una rosa più ampia.

Particolarmente incoraggiante la prestazione a centrocampo di Onana, alla sua prima apparizione ufficiale con la maglia del Genoa, mentre Frendrup, convocato d’urgenza dal tecnico della Danimarca Reimer in seguito a squalifiche interne, si è unito alla squadra per preparare la sfida contro la Grecia.

La partita, dunque, non è stata solo un test fisico, ma anche un’occasione per valutare la profondità della rosa, la capacità di adattamento tattico e la resilienza della squadra di fronte alle assenze e alle sfide impreviste.