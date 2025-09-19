Genoa-Bologna: Sfida Cruciale al Dall’Ara, Vieira Non Lascia Turnover

Il Genoa si appresta ad affrontare un Bologna carico di aspettative al Dall’Ara, in un match che si preannuncia cruciale per entrambe le formazioni.

La trasferta emiliana segue il recente pareggio conquistato al novantaduesimo minuto contro il Como, un risultato che testimonia la resilienza e la tenacia che il Grifone sta mostrando in questa fase di stagione.

Nonostante l’impegno ravvicinato dei sedicesimi di Coppa Italia contro l’Empoli, l’allenatore Vieira ha escluso qualsiasi ipotesi di turnover, sottolineando l’importanza di affrontare ogni partita con la massima concentrazione e intensità.

“La condizione fisica dei nostri giocatori è ottimale per sostenere questo calendario fitto di impegni.

La gestione del carico di lavoro è essenziale, ma la priorità assoluta è la partita contro il Bologna.

Sarà un banco di prova impegnativo, e solo dopo la penseremo alla coppa,” ha dichiarato Vieira, evidenziando la sua filosofia improntata alla concretezza e alla focalizzazione sul presente.

Il tecnico genovese ha apprezzato la reazione della squadra a Como, in particolare l’entusiasmo manifestato dalla panchina al momento del gol, un segnale tangibile dell’identità di gruppo e dello spirito di squadra che si sta consolidando.

“Questi momenti rivelano la vera natura di un collettivo: la capacità di condividere gioie e sostenersi a vicenda,” ha commentato.

Il confronto con l’ultima sfida contro il Bologna, terminata con un convincente 3-1 in favore del Genoa, non deve trarre in inganno.

“Sarà una partita completamente diversa, caratterizzata da dinamiche e sfide nuove,” ha avvertito Vieira.

Si aspetta un Bologna aggressivo, determinato a capitalizzare il supporto del proprio pubblico e a interpretare al meglio l’importanza della partita.

L’allenatore ha inoltre escluso che i rossoblu emiliani siano distratti dall’impegno europeo in programma nei giorni successivi.

Nonostante i segnali positivi mostrati dal Grifone, in particolare la ritrovata capacità di creare occasioni da gol, l’attenzione rimane puntata sull’apporto dei suoi attaccanti.

Vieira ha espresso comprensione per le frustrazioni che possono derivare dalla mancanza di reti, ma ha invitato i suoi giocatori a mantenere la calma e a continuare a lavorare sodo.

“L’obiettivo primario è creare opportunità.

La qualità è lì, e sono convinto che presto i risultati arriveranno.

” Ha inoltre elogiato l’atteggiamento di Colombo, che antepone sempre gli interessi della squadra, un valore che il tecnico genovese considera fondamentale.

Il focus resta sulla squadra, sulla continuità del lavoro e sulla fiducia nelle capacità individuali.

Il Genoa è pronto a confrontarsi con una prova impegnativa, con la consapevolezza che solo con impegno, sacrificio e spirito di squadra sarà possibile raggiungere gli obiettivi prefissati.