Genoa-Cagliari: De Rossi riscatta le fatiche, vittoria netta 3-0

Il Genoa di mister De Rossi riscatta le fatiche recenti e conquista tre punti vitali a Marassi, imponendosi con un netto 3-0 contro un Cagliari in difficoltà.

La vittoria, la prima dopo un periodo di assenza dal successo, infonde nuova speranza e dinamismo in un contesto di lotta salvezza particolarmente agguerrito.

La partita si apre con un’azione fulminea che porta Colombo a siglare il vantaggio ligure al settimo minuto.

L’azione, scaturita da un’abile intuizione di Malinovskyi, evidenzia la capacità del Genoa di sfruttare al meglio le occasioni che si presentano.

Il Cagliari non si arrende e, al ventinove, si rende pericoloso con Palestra, il cui tentativo acrobatico, un gesto atletico di rara bellezza, si infrange sulla traversa, negando l’illusione del pareggio.

La ripresa si rivela ancora più impietosa per gli ospiti.

Al trenta, Frendrup, con un tiro dalla distanza che lascia Caprile immobile, incrementa il vantaggio del Genoa.

La palla, deviata in modo sfortunato da un difensore sardo, conferma l’indole beffarda di una partita che si sta mettendo decisamente dalla parte dei padroni di casa.

La partita si conclude con la rete di Ostigard, abile a capitalizzare un calcio di punizione, suggellando il risultato con un colpo di testa preciso e potente.

Al di là del punteggio, la vittoria rappresenta un segnale importante per il Genoa, non solo in termini di classifica – che vede i liguri raggiungere il Cagliari a 19 punti – ma soprattutto per il morale e la convinzione.

La prestazione, seppur non priva di margini di miglioramento, sottolinea la capacità della squadra di De Rossi di reagire alle difficoltà e di interpretare al meglio le dinamiche di una battaglia salvezza che si preannuncia intensa e combattuta fino all’ultima giornata.

La vittoria, oltre a portare un punto cruciale, alimenta la speranza di un futuro più roseo per i tifosi rossoblu.