Genoa, ecco il programma delle amichevoli a Moena e Oviedo

Il Genoa Cricket and Football Club ha ufficializzato il programma delle prime tre amichevoli che caratterizzeranno il ritiro estivo a Moena, un appuntamento cruciale per la preparazione atletica e tattica della squadra allenata da Patrick Vieira. Il soggiorno in Trentino Alto Adige, previsto dal 15 al 27 luglio, rappresenta un’opportunità preziosa per la squadra di rodare schemi di gioco, valutare nuove acquisizioni e, soprattutto, costruire una solida base fisica in vista della stagione agonistica.Il calendario delle sfide di Moena si articola attorno al comunale Benatti, un terreno di gioco collaudato che offrirà alla squadra un ambiente ideale per affrontare avversari di diversa natura. La prima prova si terrà il 16 luglio contro il Fassa Calcio, una formazione locale che, pur non essendo di pari livello, rappresenta un’ottima opportunità per i rossoblù di smussare l’affaticamento iniziale del ritiro e familiarizzare con il campo. L’orario delle ore 17:30 è stato scelto per permettere al corpo tecnico di monitorare attentamente le condizioni fisiche dei giocatori sotto il calore estivo.Successivamente, il 19 luglio, il Genoa affronterà una sfida di maggiore levatura contro i tedeschi del Kaiserslautern, un club storico con una solida tradizione calcistica. Questa partita, fissata per le ore 15:30, permetterà alla squadra di Vieira di testare le proprie capacità contro un avversario più strutturato e tecnicamente valido, fornendo indicazioni preziose sulle aree da migliorare. Il Kaiserslautern, con la sua reputazione, offrirà un banco di prova significativo per valutare il livello di preparazione del Genoa.L’ultima amichevole a Moena, prevista per il 26 luglio alle ore 16, vedrà i rossoblù impegnati contro il Mantova, una squadra con una storia gloriosa e un rinnovato entusiasmo. Questo incontro concluderà la fase iniziale del ritiro, offrendo un’ulteriore occasione per affinare i dettagli tattici e valutare l’integrazione dei nuovi giocatori. La scelta del Mantova suggerisce anche un’attenzione al calcio di tradizione e all’importanza di affrontare avversari che possano stimolare la squadra a esprimere il proprio potenziale.Al di là del calendario di Moena, il Genoa ha inoltre confermato la partecipazione a un triangolare ad Oviedo, in Spagna, il 31 luglio. Questa competizione vedrà i rossoblù confrontarsi con il Real Oviedo, squadra locale, e con il Villareal, un club di spicco nel panorama calcistico spagnolo. L’opportunità di misurarsi con due avversari di elevato livello in un contesto internazionale rappresenta un ulteriore passo avanti nella preparazione della squadra, offrendo un’esperienza formativa significativa e la possibilità di testare le proprie capacità in un ambiente stimolante. Questo triangolare a Oviedo sottolinea l’impegno del Genoa verso una preparazione globale e di alto livello in vista della nuova stagione calcistica.