Genoa-Juventus: Stadio Ferrari al completo, entusiasmo rossoblù

Il Ferraris di Genova è destinato a vibrare all’unisono domenica sera, con un pubblico previsto di oltre 35.000 spettatori per l’attesissima sfida contro la Juventus.

Un’affluenza che testimonia l’entusiasmo e la passione dei tifosi rossoblù, con pochi biglietti ancora rimasti a disposizione.

L’ultima sessione di allenamento ha visto il ritorno in gruppo di Caleb Ekuban, superata la sua precedente affaticamento, e la piena disponibilità di Jeff Ekhator, che aveva saltato la seduta precedente a causa di un episodio febbrile lieve.

La sua ripresa è un ulteriore elemento positivo per mister Alberto Gilardino, che potrà contare su un organico più ampio per affrontare un avversario di caratura internazionale.

La crescita del settore giovanile del Genoa continua a essere una fonte di orgoglio per il club.

Jeff Ekhator e Romano sono stati entrambi preconvocati per l’Under 20, mentre Fini e Venturino hanno ricevuto la chiamata per l’Under 21.

Un riconoscimento significativo che conferma il lavoro di valorizzazione dei talenti emergenti e proietta il Genoa verso il futuro.

L’unica nota negativa è relativa all’indisponibilità del difensore Otoa, che non potrà essere schierato nella partita di domenica.

La sua assenza comporterà una riorganizzazione tattica per il mister, chiamato a trovare soluzioni alternative per garantire solidità alla retroguardia.

La partita contro la Juventus assume un significato particolare in prossimità del 132° anniversario del club, che si celebrerà il 7 settembre.

La Gradinata Nord ha lanciato un appello sentito ai tifosi, invitandoli a colorare lo stadio con i colori rossoblù, simbolo di un’identità unica e di una tradizione secolare.

Quel pallone, quella maglia… sono le radici di un amore che resiste al tempo, che si tramanda di generazione in generazione.

La maglia rossoblù è più di un indumento sportivo: è un vessillo di appartenenza, un simbolo di un legame indissolubile con la città e con la storia del Genoa.

L’invito è unanime: indossare la maglia, sentirsi parte di un progetto comune, condividere l’emozione di una partita cruciale.

Sul fronte mercato, l’attesa è quasi giunta al termine: Jean Onana, centrocampista con un passato già al Genoa, è in viaggio verso l’Italia e si unirà presto alla squadra.

Il suo ritorno è accolto con entusiasmo dai tifosi, che sperano possa dare un contributo significativo nel corso della stagione.

Onana sarà presente allo stadio domenica per assistere alla partita, un gesto che sottolinea il suo legame con i colori rossoblù.

La sua esperienza e le sue qualità potrebbero rivelarsi preziose per il Genoa, che si appresta ad affrontare una stagione ricca di sfide e ambizioni.