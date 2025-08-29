Genoa-Juventus: Vieira punta sulla difesa e sul gioco di squadra.

La posta in palio domenica al Ferraris è chiara: una prova di forza contro una Juventus ambiziosa e affamata di successi.

Patrick Vieira, tecnico del Grifone, non si illude di poter raggiungere la perfezione contro un avversario di tale calibro, ma confida nella capacità della sua squadra di compiere un significativo passo avanti.

La Juventus di Tudor, a suo avviso, incarna un’evoluzione rispetto alla passata stagione, con una maggiore affilatura nelle sue capacità di penetrazione offensiva e una solida struttura di gioco.

La chiave per affrontare questa sfida, secondo Vieira, risiede in una prestazione corale impeccabile, fondata su una difesa compatta e aggressiva, capace di annullare le individualità di grande talento che compongono l’organico bianconero.

L’analisi della gara d’esordio contro il Lecce ha fornito elementi preziosi per la preparazione alla partita contro la Juventus.

Pur riconoscendo la solidità difensiva mostrata, Vieira ha individuato margini di miglioramento nella gestione del possesso palla, in particolare nelle scelte tecniche nel momento della ripresa palla in zona alta.

La squadra deve affinare la capacità di transizione offensiva, trasformando il possesso in occasioni da gol.

La stagione è lunga e la profondità della rosa diventa un fattore determinante.

Vieira sottolinea l’importanza di un approccio inclusivo, dove ogni giocatore può contribuire con il proprio talento.

Venturino, Ostigard e Sabelli sono solo alcuni dei nomi che potrebbero trovare spazio, dimostrando la disponibilità del tecnico a ruotare i giocatori e a dare opportunità a chi si è distinto negli allenamenti.

Malinovskyi rappresenta una pedina versatile, capace di ricoprire ruoli diversi a seconda delle esigenze tattiche.

La sua visione di gioco e le sue capacità tecniche lo rendono adatto sia a posizioni di inserimento alle spalle della punta, sia a un ruolo più arretrato, a dettare i tempi di gioco.

La sua presenza aggiunge ulteriore imprevedibilità all’attacco del Grifone.

Vieira invita la squadra a concentrarsi sul presente, a lavorare con dedizione e a sfruttare al meglio ogni singola opportunità che si presenterà.

La vittoria al Ferraris non è solo un obiettivo, ma anche un segnale forte da inviare all’ambiente e a tutti i tifosi, dimostrando la volontà di competere ad alti livelli e di ambire a un futuro radioso.

L’atteggiamento positivo e l’impegno costante saranno gli ingredienti fondamentali per affrontare con successo questa stagione e per raggiungere traguardi importanti.