Genoa, mercato a tutto vapore: ecco i rinforzi e i giovani

Il Genoa di Patrick Vieira si presenta alla ripresa del campionato con un significativo rafforzamento del suo organico, frutto di due operazioni strategiche concluse negli ultimi istanti di calciomercato.

L’arrivo di Jean Onana, mediano camerunese proveniente dal Besiktas, e di Maxwell Cornet, esterno offensivo franco-ivoriano in prestito dal West Ham, rappresenta un chiaro segnale di ambizione per la squadra ligure.

Il prestito di Onana è accompagnato da un obbligo di riscatto condizionato, testimoniando la considerazione che la società ha nei confronti del giocatore, mentre il diritto di riscatto per Cornet lascia aperta la possibilità di un’operazione definitiva al termine della stagione.

Entrambi i nuovi acquisti vantano una precedente esperienza con la maglia rossoblù, avendo militato nel Genoa a partire da gennaio dello scorso anno.

Questa familiarità con le dinamiche tattiche richieste da Vieira dovrebbe facilitare un reinserimento rapido e sinergico all’interno del gruppo.

Onana, infatti, ha già assistito alla recente sfida contro la Juventus allo stadio Ferraris, per monitorare da vicino la condizione della squadra e prepararsi al ritorno in campo.

Cornet, attualmente alle prese con un infortunio muscolare al polpaccio, sarà a disposizione solo dopo la pausa per le nazionali, un dettaglio che impone alla squadra di gestire al meglio le prossime partite in attesa del suo recupero completo.

Parallelamente ai nuovi arrivi, il Genoa ha registrato una cessione: Emil Bohinen, centrocampista norvegese, si è trasferito al Venezia in prestito con obbligo di riscatto, segnando la fine di un percorso che non ha pienamente espresso il potenziale del giocatore.

Questa cessione, lungi dall’essere un impoverimento, fa parte di una visione di mercato più ampia, volta a garantire l’equilibrio e la competitività della rosa.

Il club non si è limitato a interventi sulla prima squadra, ma ha anche investito nel futuro, con l’acquisizione di due giovani talenti per il settore giovanile.

Mihai Ahile Calitoiu, difensore centrale nato nel 2008 proveniente dall’Entella, e Mohamed Touré, terzino sinistro del 2009, nazionale under 16 azzurro proveniente dal Bologna, rappresentano un investimento a lungo termine e un segno tangibile dell’impegno del Genoa nella valorizzazione dei giovani calciatori, pilastro fondamentale per la sostenibilità e la crescita del club.

Queste operazioni, congiuntamente, delineano un Genoa proiettato verso il futuro con ambizione e una solida base su cui costruire un progetto sportivo duraturo.