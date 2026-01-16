Genoa-Parma: De Rossi avverte, sfida cruciale per la salvezza.

Il Genoa di Daniele De Rossi si appresta ad affrontare una partita cruciale contro il Parma al Tardini, un impegno che si presenta come un banco di prova significativo dopo il successo ottenuto contro il Cagliari.

L’entusiasmo derivante dalla recente vittoria, tuttavia, non deve generare compiacenza.

De Rossi, con la sua esperienza, sottolinea l’importanza di mantenere alta la tensione e la concentrazione, consapevole che una percezione di sicurezza ingiustificata può rivelarsi un’arma a doppio taglio.

“Arrivare troppo sicuri può essere controproducente,” avverte il tecnico, “dobbiamo lavorare per evitare un ritorno a trend negativi.

Anche una breve serie di risultati positivi non deve farci abbassare la guardia.

L’obiettivo è ancora lontano e la strada da percorrere è impegnativa.

“Il Parma, infatti, si sta dimostrando un avversario solido e imprevedibile, capace di ottenere risultati importanti contro squadre di diverso calibro.

La vittoria in casa della Fiorentina, il successo a Verona e la conquista di punti contro il Pisa testimoniano la capacità dei parmigiani di sfruttare al meglio le opportunità e di mettere in difficoltà avversari più quotati.

Il recente pareggio contro il Napoli conferma ulteriormente la loro tenacia e capacità di adattamento.

L’approccio tattico di Cuesta, allenatore del Parma, si distingue per una pragmatica efficacia che, pur suscitando inizialmente paragoni con Fabregas, si rivela profondamente radicata in una cultura calcistica italiana, orientata all’ottimizzazione delle risorse e all’ottenimento di risultati concreti.

La sua gestione ha permesso al Parma di distanziarsi dalla zona retrocessione, dimostrando la sua capacità di valorizzare al meglio la rosa a sua disposizione.

“Allenare una squadra in lotta per la salvezza a 42 anni è un’esperienza che ti mette a dura prova,” riflette De Rossi, “e ammiro Cuesta per la sua compostezza e la sua capacità di mantenere la squadra concentrata sugli obiettivi.

“Il Parma vanta inoltre un’ottima individualità, incarnata da giocatori come Pellegrino, Valeri e Oristanio, che sono in grado di sbloccare le partite con giocate improvvise e decisivi.

Questa combinazione di solidità tattica e talento individuale rende il Parma un avversario temibile.

De Rossi affronta inoltre un momento delicato dal punto di vista del mercato.

L’obiettivo primario è colmare le lacune esistenti, ma non si esclude la possibilità di inserire un elemento dirompente, capace di elevare il livello complessivo della squadra.

Il ritorno di Onana rappresenta una boccata d’ossigeno, mentre la situazione di Cornet, penalizzato da una serie di infortuni, impone scelte ponderate e una gestione attenta.

La sua qualità tecnica è innegabile, ma è necessario valutare attentamente il minutaggio più appropriato per preservarne la forma fisica e ottimizzarne il contributo alla squadra.

La partita contro il Parma si configura quindi come un crocevia importante per il Genoa, un test che valuterà non solo la forza della squadra, ma anche la capacità di De Rossi di mantenere alta la concentrazione e di affrontare le sfide che si presentano con determinazione e pragmatismo.