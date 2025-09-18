Genoa, settimana cruciale: Vieira prepara il riscatto a Bologna

Il Genoa si appresta ad affrontare una settimana cruciale, segnata da un calendario fitto e impegnativo che mette alla prova la tenuta fisica e mentale della squadra.

Dopo il recente confronto a Como, conclusosi con un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca, i rossoblù sono chiamati a riscattarsi nell’anticipo di Bologna, una partita che si preannuncia ardua contro un avversario solido e ben organizzato.

L’allenatore Patrick Vieira, consapevole della necessità di una risposta concreta, ha concesso un giorno di riposo al gruppo, un gesto volto a favorire il recupero psico-fisico dei suoi uomini.

La ripresa degli allenamenti è stata caratterizzata da una particolare attenzione alla preparazione tattica e alla revisione dei meccanismi di gioco, con l’obiettivo di presentarsi al Dall’Ara con una strategia precisa e un’esecuzione impeccabile.

Sul fronte disciplinare, Vieira può contare su una rosa al completo, senza squalificati.

Le uniche note negative sono rappresentate dagli infortunati Onana e Cornet, due pedine importanti che al momento rimangono ai margini.

Tuttavia, per Cornet si intravedono segnali incoraggianti: il giocatore sembra in via di guarigione e si stima che possa rientrare nelle prossime sedute di allenamento, arricchendo ulteriormente le opzioni a disposizione del tecnico.

In vista della sfida felsinea, Vieira sembra orientato a confermare l’undici titolare sceso in campo a Como, pur riservandosi la possibilità di una variazione in avanti.

L’attaccante Colombo, pur avendo dimostrato impegno e dedizione nelle ultime tre partite, potrebbe essere relegato in panchina, lasciando spazio a Ekhator, giovane promessa che incarna la fame di gol e la voglia di dimostrare il proprio valore.

La scelta, dettata da valutazioni tattiche e dalla necessità di trovare soluzioni concrete, riflette la volontà del tecnico di sperimentare e di dare opportunità a tutti i giocatori della rosa.

L’entusiasmo dei tifosi genovesi non si placa: oltre duemila sostenitori accompagneranno la squadra in trasferta, testimoniando un attaccamento viscerale e incondizionato.

La prevendita dei biglietti è ancora aperta e proseguirà anche domani, giornata dedicata alla rifinitura tattica e all’incontro con la stampa, durante il quale Vieira fornirà ulteriori indicazioni in merito alla formazione e alle strategie per affrontare il Bologna.

La partita si configura come un banco di prova importante per il Genoa, un’occasione per dimostrare di aver assorbito le lezioni del passato e di essere pronti a competere al massimo livello.